Dăncilă îi dă replica lui Dragnea

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a declarat, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, că Viorica Dăncilă este cea care a deschis discuţia despre emiterea unei ordonanţe privind amnistia și grațierea. Aflat în pușcărie, Dragnea a subliniat că nu i-a cerut niciodată premierului Dăncilă să emite OUG pentru amnistie.

Viorica Dăncilă a replicat imediat după dezvăluirile lui Dragnea. Dăncilă a precizat că Dragnea a făcut presiuni asupra ei și că nu avea de gând să dea OUG de amnistie și grațiere pentru că „(…) am considerat că interesul României primează(…) eram premierul României, nu sluga lui.”

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară.Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români.”, punctează Viorica Dăncilă.