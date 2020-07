Becali nu mai vrea jucători străini la FCSB

Gigi Becali a declarat că îl doreşte la FCSB pe fundaşul Virgil Ghiţă de la FC Viitorul şi a anunţat că nu mai transferă jucători străini.

„L-am luat pe Briceag. Dacă era gratis. Am zis că îmi trebuie neapărat fundaş central. Eu nu mai iau jucători străini. Mai am unul (n.r. – Soiledis), pe cine mai am? Străini eu jucători nu mai iau. Nu mai iau deloc, deloc, deloc. Dacă era gratis, am zis să-l iau şi gata. Şi o să mai aven un fundaş central tot român. Eu cheltui milioane de euro la academie, cum să mai dau bani pe jucători, ce sunt idiot. Mă vezi pe mine că mai dau milioane pe jucători, un milion, două milioane? Nu mai dau, tată, eu bani, milioane pe jucători! Toată crema fotbalului românesc este acum la FCSB (n.r. – la academie).

Bine, mai are şi Gică. Are şi el, cred eu că suntem la egalitate cu el. (n.r. – despre Virgil Ghiţă) Am vorbit cu Gică, nu a dat niciun răspuns. Ghiţă e un jucător care mie îmi place. Singurul fundaş central din România pe care l-aş lua. Este foarte puternic, nu e el extraordinar de, de, de… Dar e foarte puternic şi mie îmi plac fundaşii centrali foarte puternici. Dă cu capul. Mie îmi place Ghiţă. Singurul care mă intereasează la ora asta din România, altul nu mă interesează”, a declarat Becali, la ProX.

În vârstă de 22 de ani, fundaşul Virgil Ghiţă este un jucător care a început fotbalul la FC Argeş, dar în 2013 a trecut la academia lui Gheorghe Hagi.