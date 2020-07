Lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre un tratament cu implanturi dentare

Multe persoane se vad nevoite sa apeleze la un tratament cu implanturi dentare inca din tinerete. Chiar daca exista pacienti care inca au o reticenta fata de durere si fata de tot ce presupune acest proces stomatologic, implantarea este o necesitate si se impune atunci cand dantura nu mai poate fi salvata prin alte modalitati mai simple.

Daca si tu intentionezi sa apelezi la un astfel de tratament, insa nu stii foarte multe lucruri legate de subiect, asigura-te ca te documentezi temeinic pentru a intelege mai bine explicatiile pe care ti le va oferi medicul specialist. Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii!

Rata de succes a tratamentului este foarte mare

Orice tratament cu implanturi dentare are o rata de succes foarte mare daca igiena orala este respectata cu strictete. Altfel spus, cu cat vei acorda mai multa atentie acestui aspect, cu atat si sansele ca sanatatea cavitatii tale bucale sa fie la un nivel ridicat vor creste. O igiena orala zilnica te ajuta sa iti mentii dintii si gingiile sanatoase, dar contribuie si la functionarea optima a implantului.

Tot ce trebuie sa faci atat inainte, cat si dupa un astfel de tratament este sa pastrezi frecventa periajului dentar si sa folosesti o periuta cu perii moi, dar si celelalte metode, precum ata dentara si apa de gura. Acestea din urma te vor ajuta sa elimini resturile alimentare la care periuta nu poate ajunge si sa pastrezi prospetimea indelungata in cavitatea bucala.

Un implant arata exact ca un dinte natural

Nu trebuie sa iti fie teama ca vei avea o dantura „pestrita” daca vei apela la implanturi dentare. Acestea arata exact ca dintii naturali si se comporta ca atare, prin urmare nimeni nu isi va da seama de procesul stomatologic prin care ai trecut. Astfel, vei putea zambi fara griji si vei fi mai increzator in fortele proprii, fara sa te mai gandesti la felul in care vorbesti sau la modul in care razi.

Poti manca fara nicio grija

La fel ca in cazul vorbitului sau al zambitului, nu exista nicio restrictie legata de mancare. Dupa terminarea unui astfel de tratament, vei putea manca orice iti doresti si vei putea mesteca fara teama ca dintii tai s-ar putea rupe sau vor crapa.

Reprezinta cea mai buna investitie

Un tratament cu implanturi dentare te va scuti de o serie de cheltuieli care ar putea aparea dupa diverse complicatii. Astfel, nu vei mai avea de-a face cu resorbtia osoasa, un fenomen in care osul in care a stat dintele natural se retrage daca nu este inserat un implant in urma vindecarii zonei extractiei si nici nu vei avea probleme legate de retractia gingivala, cazul in care gingiile care acopera dintii vecini se retrag.

Mai sunt si alte lucruri importante si foarte avantajoase pe care trebuie sa le stii legate de implanturile dentare, tocmai de aceea este bine sa apelezi la o clinica stomatologica profesionista, care sa iti ofere detalii despre tot ce inseamna acest tratament.

Spre exemplu, clinica Dental Excellence este cunoscuta pentru serviciile sale stomtologice de inalta calitate si pentru medicii specialisti care stau de vorba cu pacientul si le explica pe intelesul tuturor toate amanuntele despre acest proces. Fa-ti o programare la aceasta clinica si zambetul tau va deveni cel mai de pret accesoriu!