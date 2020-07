Ai rămas fără mașină pentru o anumită perioadă de timp? Află ce opțiuni avantajoase ai la închirierea unui autoturism pe termen lung!

Inchirierea unui autoturism poate reprezenta o alternativa viabila la necesitatile tale de mobilitate. Tot mai multi clienti apeleaza la un serviciu de inchirieri masini pe termen lung pentru ca li se ofera conditii avantajoase si calitate ireprosabila. Companiile ce ofera astfel de servicii sunt atente la nevoile clientilor si incearca sa personalizeze oferta in ton cu nevoile lor. Astfel optiunea inchirierii pe un termen indelungat poate reprezenta o solutie avantajoasa si rapida.

Inchirierea unui automobil pe termen lung este o optiune viabila atat pentru firme, cat si pentru persoanele fizice. Indiferent daca este vorba de nevoia de mobilitate reprezentata de o afacere sau placerea unei vacante, inchirierea unei masini poate fi solutia comoda si economica, mai ales daca se opteaza pentru o perioada mai lunga. Companiile pot oferi reduceri substantiale, conferind serviciului oferit predictibilitate si calitate.

Beneficiază de avantajele unei închirieri auto pe termen lung

EvoGo este o companie ce ofera servicii de rent a car pe termen lung si care doreste sa ofere calitate si siguranta clientilor sai. Pentru ca acestia sa se bucure din plin de experienta condusului si sa-si satisfaca nevoia de mobilitate sunt oferite mai multe beneficii care dau valoare experientei. Deasemenea, in functie de durata perioadei de inchiriere se pot obtine reduceri si avantaje substantiale.

In general o companie de inchirieri auto pune la dispozitia clientilor o gama de servicii atractive si avantajoase ce respecta nevoile lor. Aceste servicii trebuie sa fie accesibile, usor de utilizat si nu in ultimul rand sa ofere calitate. Poti alege automobilul care iti surade dintr-o flota de vehicule moderne sigure si atractive. Acestea respecta toate normele in vigoare, sunt asigurate si beneficiaza de service gratuit daca apar defectiuni. Gama auto este variata, pornind de la automobile compacte, ideale pentru uzul urban, pana la SUV-uri impunatoare si van-uri incapatoare.

Serviciul de inchiriere este rapid si eficient pentru ca potentialul client sa beneficieze in mod prompt de vehiculul ales. Rezervarea se poate face online, utilizand un laptop sau doar un telefon, iar clientul isi poate prelua automobilul din diferite locuri pentru a-i fi mai la indemana. Toate taxele si asigurarile masinilor sunt platite la zi, astfel incat stresul responsabilitatii lor este luat de pe umerii clientilor. Acestia pot conduce cu placere oricat doresc pentru a-si satisface necesitatile.

Avantajele prezentate anterior reprezinta atuurile principale ale inchirierii unei masini. Daca se opteaza pentru o inchirere indelungata se pot obtine reduceri substantiale si oferte personalizate ce vor fideliza cu siguranta clientii. Exista mai multe modele de inchirieri ce ofera beneficii economice clare pe termen lung, cum sunt: leasingul operational sau inchirierea auto pe termen lung.

Modelul leasingului operational reprezinta o forma de inchirere pe termen lung in care clientii, de obicei firmele, aleg sa inchirieze unul sau mai multe vehicule pe o perioada de minim un an, platind o rata fixa lunara precalculata. In cazul inchirierii pe termen lung singura diferenta consta in faptul ca perioada minima de inchiriere incepe de la trei luni. Ambele modele prezinta avantaje in gestionarea cheltuielilor lunare, avand in vedere ca rata este fixa. Este oferita astfel predictibilitate financiara, utila in a-ti calcula din timp bugete si economii.

In functie de perioada si de masina alese de catre clienti se poate oferi un serviciu flexibil, avantajos si adaptat cerintelor. Principalul avantaj al inchirierii pe termen lung il reprezinta evident pretul mai mic al ratei lunare pe care un client trebuie sa o plateasca. Fiecare model de automobil, in functie de gabarit, prezinta o plaja de reduceri corelate cu perioada pe care doresti sa-l inchiriezi. Cu cat creste perioada de inchiriere, cu atat scade si pretul zilnic pe care trebuie sa-l platesti pentru acesta.

Dupa un interval de inchiriere (in general in jur de o luna) clientii vor beneficia de o reducere procentuala a tarifului ratei lunare. Cu cat creste perioada de inchiriere stabilita, valoarea ratei de inchiriere scade. Se poate ajunge astfel la reduceri considerabile intr-o perioada de mai multe luni de zile sau chiar un an si la o economie palpabila si avantajoasa. In functie de optiunile fiecarui client se va face un calcul al ratei si al economiei totale pentru perioada si vehiculul alese.

Reduceri semnificative si placerea condusului linistit – oferte de nerefuzat

O companie de inchirieri auto incearca sa creeze cadrul ideal pentru ca experienta condusului (fara stresul de a avea grijile unui proprietar auto) sa fie desavarsita. Pe langa acest aspect, beneficiile economice ale unei inchirieri pe termen lung reprezinta un atu important. Calatoria trebuie sa mearga ca pe roti, fara griji si in siguranta pana la destinatia dorita, iar beneficiile financiare pe termen lung trebuie sa fie evidente.

Fiecare client in functie de alegerea facuta (automobil, perioada de inchiriere pe termen lung) va beneficia de oferte personalizate si adaptate nevoilor sale de mobilitate. Serviciul trebuie sa fie simplu, intuitiv si eficient. Inchirierea pe termen lung reprezinta o alternativa viabila pentru persoanele care nu detin un autoturism sau care doresc sa-si largeasca posibilitatile de calatorie. Oferta de pe piata este variata, nu trebuie decat alese companiile care se pliaza cel mai bine pe cerintele clientilor si care ofera cele mai avantajoase servicii.

Fara grija platii impozitelor, asigurarilor obligatorii, a drumurilor la service sau a schimbarii anvelopelor, experienta condusului se apropie de ideal, daca se opteaza pentru inchirierea unei masini moderne si sigure. Compania se va ocupa de partea mai putin placuta a detinerii unui autovehicul. De asemenea, costul pe termen lung al inchirierii se va reduce substantial daca este aleasa varianta inchirierii pe termen lung.

Nu exista alternativa mai buna care sa imbine armonios placerea condusului cu economia pe termen lung. Astfel, alegerea unei masini de inchiriat in Bucuresti pe o perioada mai indelungata reprezinta metoda ideala de a ajunge la destinatie in siguranta si confort. Convinge-te acum de optiunile avantajoase oferite de acest tip de servicii si alege varianta ideala pentru mobilitate.