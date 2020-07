Cea de-a VIII-a ediție SoNoRo Conac – “Pe aripile vântului”

Anul acesta, turneul SoNoRo Conac ajunge la cea de-a VIII-a ediție și invită publicul iubitor de muzică clasică la o aventură muzicală în locuri pe cât de poetice, pe atât de legendare, din diverse colțuri ale țării. Astfel, grădinile palatelor și conacelor vor găzdui concerte în aer liber, menite să îmbine farmecul unui concert de muzică de cameră cu cel al unei seri de vară.

Turneul va începe pe 11 iulie 2020 cu un concert la Casa Memorială “Alexandru Vlahuță” de la Dragosloveni, loc în care scriitorul român și-a petrecut cea mai frumoasă perioadă a vieții, după cum însuși mărturisea. Casa adăpostește o colecție de tablouri pictate de Nicolae Grigorescu, cu care scriitorul român se înrudea, și imagini de arhivă cu personalități ale culturii românești, ce s-au întâlnit în tihna casei dintre colinele vrâncene: Ion Luca Caragiale, Barbu Delavrancea, Şt. O. Iosif, Mateiu I. Caragiale, Gheorghe Brătescu – Voineşti, Nicolae Grigorescu, Nicolae Iorga, Constantin Dobrogeanu – Gherea, Octavian Goga, Gala Galaction.

“Traversăm un an greu, însă suntem recunoscători pentru posibilitatea de a putea regăsi câteva dintre bucuriile vieții dinaintea pandemiei de coronavirus, concertele cu public fiind unele dintre acestea. Chiar dacă există o serie de limitări, noi le privim ca oportunități și invităm publicul la concerte în aer liber, “pe aripile vântului”, în grădinile conacelor unde am plănuit să concertăm în acest an. Dorim să aducem ascultătorii în această vară înspre liniștea conacelor și clădirilor de patrimoniu din țara noastră, să se bucure de poezia, calmul și poveștile fiecărui loc, de multe ori pe nedreptat date uitării, locuri unde mari personalități ale culturii românești au petrecut veri pline de muzică și poezie în perioada interbelică, un timp pe care dorim să-l rememorăm și să-l recreem prin muzica noastră.

În acest an, flautul, clarinetul sau harpa vor avea ocazia să permită sunetului vântului să fie și mai subtil perceput printr-un repertoriu diafan, transparent, plin de culoare și somptuozitate. Astfel, muzica lui Claude Debussy sau Stan Golestan, interpretată în grădinile caselor scriitorilor Alexandru Vlahuță și Mihail Sadoveanu, sau în curtea conacului compozitorului Dinu Lipatti, va încânta publicul și îl va transporta în acele timpuri, când cultura și arhitectura românească s-au bucurat de o perioadă deosebit de înfloritoare, perioadă de ale cărei roade ne bucurăm în continuare și pe care trebuie să le celebrăm cu fiecare ocazie”, declară muzicianul Răzvan Popovici, inițiatorul turneului SoNoRo Conac.

SoNoRo Conac este un proiect inițiat de Asociația Sonoro, cu sprijinul partenerului principal BRD – Groupe Société Générale, cu scopul de a intermedia contexte favorabile salvării unor monumente importante din patrimoniul românesc şi de a aduce în atenția publicului şi al autorităților remarcabile valori româneşti date uitării.

“Suntem bucuroși că putem reporni seria de concerte Sonoro Conac, și cu siguranță, în acest an mai mult că oricând, muzică ne va aduce un plus de bucurie, de speranța și de armonie. Am văzut în perioada de izolare numeroase inițiative legate de muzică: de la muzica cântată în balcoane de oameni obișnuiți, până la mari orchestre care s-au mobilizat de acasă pentru a oferi publicului interpretări memorabile. Peste tot în lume muzica a fost în această perioadă un refugiu dar și o modalitate de a lupta împotriva fricii și a separării. Astăzi, suntem recunoscători că putem asculta împreună cu clienții BRD, cu partenerii noștri și cu publicul larg concertele SoNoRo, în grădinile celor mai frumoase conace din România, pentru că muzica, arta, cultura sunt parte din viața noastră de zi cu zi și sunt ingredientele care contribuie la dezvoltarea noastră ca oameni” – a declarat Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Société Générale.

Concertele SoNoRo Conac vor fi susținute de câțiva muzicieni de talie internațională, precum Nicolas Dautricourt (vioară), Diana Ketler (pian), Justus Grimm (violoncel), alături de binecunoscuți muzicieni români, Răzvan Popovici (violă), Ion Bogdan Ștefănescu (flaut), Cristina Mihart (pian), Maria Bîldea și Miruna Nagy (harpă).

Programul primelor concerte SoNoRo Conac ale acestei veri este următorul:

Muzeul Memorial “Alexandru Vlahuță” de la Dragosloveni (jud. Vrancea), 11 iulie 2020 Casa “Mihail Sadoveanu” din Iași (jud. Iași), 12 iulie 2020 Casa “Dinu Lipatti” din Ciolcești (jud. Argeș), 23 iulie 2020 Reședința BRD Scena9, București, 24 iulie 2020 Conacul Chiroiu din Condeești (jud. Ialomița), 25 iulie 2020 Biserica Fortificată de la Cincșor (jud. Brașov), 7 august 2020

