Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunț important despre procentul cu care vor crește pensiile de la 1 septembrie

Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare. Cresterea cu 40%, asa cum este prevazuta in legea adoptata de Parlament, „ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”, chiar daca nu exista criza provocata de coronavirus, mai apreciaza ministrul Cîțu.

Florin Citu a anuntat, miercuri seara, la un post TV, ca pensiile pot creste cu 10% in acest an.

Intrebat de ce doar cu atat, Florin Citu a raspuns: „In primul rand, cresterea pensiilor, asa cum a fost ea trecuta prin Parlament, nu avea nicio sursa de finantare. Guvernul socialist, asa cum am prezentat parti din document anul trecut, in noiembrie, a prezentat o nota in care spunea foarte clar ca nu poate sa creasca pensiile fara sa influenteze, sa destabilizeze bugetul si propunea – e un document pe care il voi prezenta – reesalonarea cresterii. Deci toata lumea stia acest lucru. Nu are nicio legatura cu cresterea economica. Chiar si daca am fi avut crestere economica de 4%, tot ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”