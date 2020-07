Orban îl acuză pe Barna că a participat la protestul, de duminică seară, din Piața Victoriei

Val de reacții după ce liderul USR, Dan Barna, a fost văzut la protestul din Piața Victoriei. Chiar premierul Ludovic Orban îl acuză că a participat la acest protest, după întâlnirea lor în care au discutat despre alegerile din București. Barna se apără și spune că a trecut prin piață deoarece acela era drumul său spre casă, relatează Realitatea PLUS.

„Domnul Barna s-a dus in Piata (Victoriei – n.r.) dupa ce a avut o intalnire. A avut o postare pe Facebook dupa ce a fost in jurul Pietei Victoriei, dar a plecat de la mine pentru ca am avut o intalnire cu Barna si cu Ciolos ca sa discutam despre eventuale intelegeri pentru locale si chiar am ramas surprins sa vad mesajul respectiv”, a afirmat premierul.

Imediat, Dan Barna a venit cu mesaj în care explică contextul prezenței lui în piață. ,,Soţia m-a lăsat la Guvern, plecând acasă cu maşina. După întâlnire am decis să plec pe jos spre casă în loc să chem un taxi pentru plăcerea unei plimbări şi ocazia de a trece pe la târgul de la Muzeul Ţăranului Român. Am traversat deci prin Piaţa Victoriei, drumul firesc spre casă. M-am oprit câteva minute să răspund unor întrebări ale unor cetăţeni după care mi-am continuat drumul”, a scris Barna, într-o postare pe contul său de Facebook.

Totodată, liderul USR. Dan Barna, a spus să nu e de acord cu opiniile celor care au protestat în piaţă: „Nu am fost la protestul din Piața Victoriei. Nu aveam ce să caut acolo. Nu împărtășesc în nici un fel convingerile acelor oameni. Am trecut prin Piața Victoriei în drum spre casă după întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria”.

Postarea sa a primit sute de comentarii de internauți.