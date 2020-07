Ioan Andone o vede pe Universitatea Craiova favorită la câștigarea titlului!

Fost campion în Liga 1 cu CFR Cluj, Ioan Andone a analizat lupta pentru titlu dintre Universitatea Craiova şi fosta sa echipă.

Oficial al lui FC Voluntari, antrenorul român consideră că Universitatea este acum favorită la câştigarea campionatului. Andone a fost surprins de faptul că CFR Cluj a pierdut teren după reluarea sezonului.

„E o surpriză că CFR a pierdut primul loc. E o neatenție. E o surpriză pentru mine. Înainte de pandemie spuneam că CFR are șanse mari, iar acum spun că Universitatea Craiova are. Mijlocul și atacul Craiovei este mai bun decât cel al CFR-ului. Bergodi are un lot bun acolo, s-a dus într-o situație în care se afla echipa. Eu mereu am spus că Bergodi este un antrenor foarte bun. E tipul de antrenor meticulos care stă 2 ore, 2 ore jumătate pe teren. Eu vorbesc cu el și acum.

Echipa de pe primul loc trebuie să se aștepte să fie atacată. Și eu când eram la Dinamo se zicea că noi cumpărăm meciuri, că nu știu ce. La FCSB e problema în apărare. Nu au avut un portar care să îi salveze în momentele grele, n-au avut fundași experimentați. De la mijloc în sus sunt jucători de echipa națională.

E greu să aleg o preferată. Normal aș spune că mi-aș dori ca CFR să câștige titlul, dar ei au deja două campionate. Eu cred că la ultimul meci se va decide campioana. Dacă o să iau antrenorii, timpul, loturile, atunci CFR e avantajată” – a analizat Andone pentru Pro Sport.

