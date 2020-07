Ponta reacționează după reținerea fostului procuror, Mircea Negulescu”Portocală”

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu, zis „Portocală”, a fost reţinut miercuri de procurorii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţiei, pentru presupuse nereguli în dosarul numit „Tony Blair”.

Victor Ponta, fostul premier vizat de respectivul dosar, a oferit prima reacţie pentru Stiripesurse. „Abuzurile grave nu au fost niciodata pedepsite in Romania, dar poate acum se schimba situatia.

Domnul Negulescu a fabricat probe, a santajat persoane cercetate in alte dosare si i-a obligat sa depuna marturii false. A folosit ilegal statutul de martor cu identitate protejata pentru cei santajati de el, a influentat direct decizii strict politice si persoane publice din judetul Prahova, a avut un comportament si actiuni de crima organizata folosind statutul de procuror si puterile legale specifice functiei. In SUA sau in orice tara europeana democratica era de mult in penitenciar, in Romania pana azi a fost protejat”, a spus Victor Ponta pentru sursa citată.

”Dl Negulescu a fabricat probe false / a şantajat persoane cercetate în alte dosare şi i-a obligat să depună mărturii false / a folosit ilegal statutul de martor cu identitate protejată pentru cei şantajaţi de el / a influenţat direct decizii strict politice şi persoane publice din judeţul Prahova / a avut un comportament şi acţiuni de crimă organizată folosind statutul de procuror şi puterile legale specifice funcţiei / a cheltuit milioane de lei din bani publici pentru războaiele lui de interlop / şi mai sunt şi alţii care au procedat la fel ! În SUA sau în orice ţara europeană democratică era de mult în penitenciar / în România până azi a fost protejat!”, a scris Ponta pe Facebook.

El consideră că abuzurile grave ale celor care sunt plătiţi să aplice legea şi să facă dreptate nu au fost niciodată pedepsite în România şi afirmă că poate acum se schimbă situaţia. ”Şi acum înţelegeţi de ce se luptă PNL să desfiinţeze Secţia Specială – ca să îi protejeze pe infractorii care au fabricat dosare adversarilor lor politici!”, încheie fostul premier.

Fostul procuror Mircea Negulescu,în prezent exclus din magistratură, a fost reţinut miercuri de procurorii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

Surse judiciare afirmă că reţinerea lui Negulescu are legătură cu dosarul Tony Blair, în care este implicat fostul premier Victor Ponta. Conform aceloraşi surse, el este acuzat de abuz în serviciu, cercetare abuzivă, fals intelectual, represiune nedreaptă şi inducerea în eroare a organelor judiciare.