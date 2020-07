O firmă de confecții din Brăila are zeci de angajați infectați cu COVID-19. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, implicare imediată!

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, unul dintre cei mai implicați miniștri ai Guvernului PNL, continuă lupta pentru recredibilizarea unui minister care a fost afundat adânc în mocirla decredibilizării de către PSD. Extrem de criticată de cârcotașii care se află pe statul de plată al găștii pesediste și care au închis ochii, de luni buni, la eforturile acesteia , Violeta Alexandru rămâne, alături de premierul Orban și ministrul Cîțu, reperele PNL în lupta cu un partid-stat care nu-și va putea depăși niciodată condiția politico-electorală mizeră.

Dincolo de vorbele și propaganda pesedistă, rămân faptele. Iar Violeta Alexandru chiar reușește, prin implicare și profesionalism, să miște lucrurile la ministerul pe care îl conduce în direcția dorită de cetățeni.

În stilul cunoscut, ministrul Muncii s-a implicat imediat în rezolvarea unei situații delicate semnalate de prefectul de Brăila. Felicitări!

„Mă implic imediat atunci când mi se semnalează o nevoie. Prefectul județului Brăila, Cătălin Boboc, mi-a semnalat faptul că, într-o firmă de confecții din Brăila, majoritatea angajaților a fost infectată/a fost contact direct și, prin decizia autorităților județene, întreaga întreprindere a fost închisă, pe o perioadă determinată. Angajații bolnavi urmează să fie tratați (le doresc multă sănătate!), cei sănătoși, însă, vor merge acasă, până la reluarea activității în condiții optime.

Am înțeles că în asemenea situații punctuale, când autoritățile județene decid măsuri de restricție, există impact major asupra angajaților și a angajatorilor. Și am propus o soluție. Reglementarea care să asigure acordarea de șomaj tehnic pentru angajații sănătoși dar trimiși acasă, în condițiile închiderii unei companii, va fi pe masa guvernului la următoarea ședință.

Suntem aici atunci când este nevoie.

Am însă cel puțin două intrebări. Sunt zeci de angajați infectați. Nu s-a ajuns aici peste noapte. Cum de s-a ajuns aici?

Când angajatorul a văzut cum crește numărul cazurilor de persoane infectate, nu s-a gândit, de exemplu, să verifice temperatura la intrarea în unitate ca măsură suplimentară de verificare? Când am vizitat Botoșaniul, la companii din același domeniu, nu doar că am atras atenția că angajații, prin poziționarea mașinilor&echipamentelor de lucru, sunt prea apropiați, ci am și cerut direct șefului ITM să verifice că se iau toate măsurile de prevenție, inclusiv verificarea temperaturii. Când ai sute de angajați, cu atât mai mult, iei măsuri suplimentare.

De ce ITM și alte instituții cu atribuții de control se rezumă doar la ședințe la Prefectură? Rolul lor este să iasă pe teren. În cazul companiei din Brăila, am cerut explicații pentru a vedea unde au făcut verificări reprezentanții ITM Brăila, în această perioadă.

Prim-ministrul României, Ministrul Muncii, în subordinea căruia Inspecția Muncii este, cer verificări pe teren asupra respectării măsurilor de protecție. Știu explicațiile – nu poate fi câte un inspector în spatele fiecărui angajator/angajat, este nevoie de responsabilitate individuală și, mai ales, de management. Managerii cluburilor, fabricilor de confecții, etc. au responsabilitatea tuturor celor preluați în incintă.

Susțin revenirea în activitate NUMAI cu asigurarea tuturor măsurilor de protecție. Angajații trebuie să fie sănătoși pentru a avea randament. Nu vreau să închidem economia. Sunt cea care a văzut presiunea socială pe durata acordării sprijinului guvernamental. Dar responsabilitate pot să vreau”, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.