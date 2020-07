Premierul Orban pune tunurile pe PSD și USR

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a mai atacat și problema alegerilor locale în cadrul emisiunii „Legile Puterii”, moderată de Mădălina Dobrovolschi la Realitatea PLUS. Orban a vorbit și despre relația tensionată cu USR, dar și despre succesul lansării candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria Bucureștiului.

„Este posibil ca unii să-și fi făcut calcule electorale. E posibil ca atitudinea de la Senat a PSD-ului să fi fost determinată de luptele interne din PSD. Noi am fost lipsiți de instrumente din cauza tergiversării legii. Nu poți să-ți construiești un succes electoral pe cadavre sau pe oameni bolnavi. Politicienii trebuie să fie exemple pentru cetățeni. Epidemia nu trebuie privită în cheie politică sau electorală. E nevoie de responsabilitate”, a precizat premierul Orban.

„Noi ne-am dori să avem o listă comună și la Primăria Capitalei și la sectoare cu USR-PLUS și PMP. Suntem deschiși la discuții. PNL este cel mai mare partid din zona Dreptei și am acceptat un candidat care nu e membru al PNL. L-am susținut pe Nicușor Dan pentru că este pasionat de București. Cunoaște problemele Bucureștiului. Bucureștiul nu mai poate rezista sub conducerea PSD-ului. Bucureștiul are nevoie de reforme fundamentale, de o schimbare majoră. Obiectivul de a avea candidat comun la Primăria Capitalei a fost atins.

Intensitatea atacurilor USR e cam la fel de mare ca intensitatea atacurilor venite de la PSD. După ce ne atacă, vin să facă alianțe cu noi. Ne-au atacat pe DNA-ul Pădurilor, asta chiar dacă PNL-ul a susținut mereu că dezvoltarea societății depinde de o revenire la o armonie cu natura. DNA-ul pădurilor nu are un text legislativ serios. Legea va scăpa de pedeapsă pe toți cei care au săvârșit infracțiuni silvice, au fost prinși, iar dosarele ar trebui predate spre un tribunal care nu există. Pe USR nu interesează dialogul, legat de DNA-ul pădurilor, ei vor să vândă o lozincă”, a conchis premierul Ludovic Orban.