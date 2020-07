Liberalul Liviu Brătescu pune „punctul pe i”: Mofturile politice ale domnului Popa reprezintă un atentat la sănătatea ieșenilor!“

Prim-vicepreședintele PNL Iași Liviu Brătescu susține că vătaful-șef al județului Maricel Popa atentează la viața ieșenilor, prin amânările repetate de punere în funcțiune a spitalului mobil de la Lețcani.

Totodată, Liviu Brătescu afirmă că blocarea accesului a doi miniștri, duminică, în incinta TransAgropolis, unde trebuie montat spitalul, denotă un comportament dictatorial al unui politician care confundă CJ-ul cu moșia sa.

În mod logic, Maricel Popa ar fi trebuit să fie prezent duminică la TransAgropolis pentru a discuta cu cei doi miniștri, Costel Alexe și Nelu Tătaru, și a le solicita sprijinul. Să-l ai în Iași pe ministrul Sănătății care vine să te ajute pentru a debloca un proiect atât de important și tu să te ascunzi bosumflat, ba să și încui poarta, arată nu doar lipsă de tact politic, ci inconștiență de-a dreptul. Posibil ca Maricel Popa să aibă ceva de ascuns câtă vreme a preferat să facă propria conferință de presă cu două ore înainte de vizita guvernamentală, pentru a lansa atacuri lipsite de logică“, afirmă prim-vicepreședintele PNL Iași, Liviu Brătescu.

Potrivit lui Brătescu, șeful județului are de lămurit mai multe chestiuni arzătoare pe tema spitalului mobil.

„Ar trebui să ne explice pe de o parte care este cauza reală a întârzierii aducerii la Iași a celor 100 de containere. De săptămâni bune ne tot spune că un convoi este pe drum, dar nimeni nu știe unde sunt blocate TIR-urile. Nimeni nu înțelege nici situația juridică a noului spital, care ar trebui să funcționeze ca secție exterioară a unui spital deja existent în Iași, nu ca entitate separată. Este o bălmăjeală cap-coadă a lui Maricel Popa, care demonstrează că nu este în stare să urmărească derularea unui contract. Sunt aspecte neclare și în privința decontărilor ulterioare din bani europeni pe care CJ ar trebui să le clarifice, lucru care iarăși nu s-a întâmplat. Prezența lui Maricel Popa la Lețcani era așadar absolut necesară, nu pentru a apărea în poză alături de suita guvernamentală, ci pentru a clarifica niște lucruri esențiale pentru viitorului spitalului mobil“, a afirmat Liviu Brătescu.

Liberalul ieșean consideră că mofturile politice ale domnului Popa, dar și incapacitatea sa de a înțelege chestiuni elementare de administrație reprezintă un atentat la sănătatea și la viața ieșenilor.

„Iașul are nevoie de acest spital, iar PNL a susținut proiectul la vot în Consiliul Județean. Am avut încă din start îndoieli că Maricel Popa va avea capacitaea să ducă lucrurile la bun sfârșit, dar nu ne-am închipuit că totul se va transforma într-o farsă regizată atât de prost de un personaj incapabil să conducă județul. Aceasta este politica de tip PSD, bazată pe manipulări, minciuni și realizări zero. Schimbarea la Consiliul Județean este vitală, nu doar pentru a-l înlocui pe Maricel Popa, un personaj care oricum nu mai reprezintă mare lucru în politica ieșeană, ci pentru a reseta o instituție anchilozată, condusă de un om al trecutului, fără viziune. Este nevoie de un suflu nou la CJ, de o echipă competentă și de proiecte serioase care să fie urmărite minut cu minut, cu termene clare și sancțiuni severe în cazul în care nu sunt duse la bun sfârșit“, a mai precizat prim-vicepreședintele PNL Iași, Liviu Brătescu.