Raiffeisen Bank deschide prima agenție în Cluj, amenajată pe baza conceptului de “Noua Generație”

Raiffeisen Bank continua implementarea conceptului “Noua Generatie de Agentii”, la Cluj. Sucursala Cluj Napoca, situata pe strada Cuza Voda, numarul 1, s-a redeschis pentru public cu un design contemporan si primitor. Astfel, conceptul noii generatii de agentii Raiffeisen Bank porneste de la transparenta actvitatii derulate in interior si dorinta de a crea o experienta memorabilia, indiferent de scopul vizitei, incluzand zone bine delimitate si semnalistica adaptata, atat pentru interactiunea digitala, cat si pentru zona de consiliere financiara personalizata nevoilor mai simple sau mai complexe ale clientilor.

„Noul concept de design interior si de organizare a unitatilor noastre este menit sa ofere o noua experienta de banking clientilor nostri, pornind de la o atmosfera relaxata si prietenoasa, baza unei relatii durabile in timp. Ne dorim parteneriate pe termen lung cu clientela noastra, de aceea transparenta, deschiderea si o atmosfera cat mai familiara si primitoare sunt elemente esentiale cu ajutorul carora orice interactiune in unitati, indiferent ca vorbim de consiliere financiara personalizata sau educatie digitala, sa se deruleze la cele mai inalte standarde”, a spus Monica Udrescu, Director Executiv Retea Retail.

Noua unitate din Cluj functioneaza de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00, cu un interval dedicat pauzei de masa, intre 13:00-13:30. In aceasta agentie, sunt asteptati clienti din toate segmentele de business care se vor de bucura de noile facilitati:

zona generoasa de self banking deschisa 24/7 pozitionata chiar la intrare si care comunica deschis cu spatiul agentiei;

retea de dispozitive digitale, unde clientii pot afla informatii utile, dar si campaniile in derulare;

zone pentru interactiune atat in spatiu deschis, cat si in zone private;

un spatiu larg in care se pot organiza seminarii pe diferite tematici pentru comunitatile de clienti sau sesiuni demonstrative de utilizare a tehnologiilor de digital banking;

In aceeasi linie cu noul concept de agentii, a fost inaugurat si sediul Centrului Regional de Business Raiffeisen Bank in Cluj Napoca, aflat in strada Ploiesti, numarul 36-38, care ofera solutii financiare si consiliere personalizata atat pentru companii, cat si pentru zona de retail.

Prima unitate Raiffeisen Bank in conceptul “Noua Generatie de Agentii” a fost deschisa in septembrie 2018 in Bucuresti, iar in prezent banca are 7 agentii amenjate in noul format si urmeaza sa mai transforme inca 3 pana la finalul anului. Noua generatie de unitati Raiffeisen Bank tine cont de noile experiente de banking digital si raspunde provocarilor actuale si tendintelor moderne de relationare.

Despre Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in Raiffeisen Bank lucreaza peste 4.800 de angajati, in peste 350 de unitati in toata tara si trei sedii centrale. Banca are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).