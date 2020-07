Siraba Dembele, așa cum n-ați mai văzut-o: la plimbare cu soțul și gemenii!

Căpitanul campioanei mondiale și europene Franța, handbalista nou-transferată la CSM București, și-a prezentat românilor familia.

CSM București a reușit o lovitură pe piața transferurilor aducând-o alături de Neagu&co pe Siraba Dembele (34 de ani), căpitanul naționalei Franței, campioană mondială, europeană și medaliată cu argint la Jocurile Olimpice.

Extrema stângă a venit în țara noastră cu soțul, fost fotbalist, și gemenii Elian și Matej, în vârstă de aproape opt luni.

”Viața mi s-a schimbat radical….e totul mai greu acum, dar mă bucur că am gemeni, trec prin această experiență o dată” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Căpitanul naționalei din Hexagon afirmă că s-a integrat rapid în rândul ”tigroaicelor” și s-a apropiat de jucătoare, care i-au fost, de multe ori, adversare.

” Mă înțeleg foarte bine cu noile mele coechipiere, mă bucur că dincolo de faptul că sunt jucătoare foarte bune, sunt și persoane foarte bune. De Dragana Cvijic m-am apropiat cel mai mult” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Obiectivul principal: Liga Campionilor

Franțuzoaica este într-o formă de zile mari, deși are aproape opt luni de când i-a născut pe gemeni. Ea a mărturisit că a venit la București cu gânduri și ambiții mari.

” Avem o echipă foarte bună și vrem să câștigăm toate competițiile în care suntem angrenate. Țelul suprem este Liga Campionilor” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Handbalista a recunoscut că este nerăbdătoare să evolueze în fața propriilor suporteri.

”Știu că fac o atmosferă incredibilă în Sala Polivalentă și că sunt mulți și inimoși. Abia aștept meciurile și nebunia pe care fanii o creează” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

”Ne uităm la toate meciurile de fotbal”

Măritată cu fostul fotbalist Igor Pavlovic, Siraba recunoaște faptul că datorită lui a devenit microbistă și că rar pierde meciurile importante din sportul-rege.

”Urmăresc fotbalul, înainte nu eram fan, dar de când sunt cu soțul meu, urmăresc meciuri în fiecare zi, nu conteaza țara, campionatul..ne uităm la televizor la toate meciurile, este o nebunie! Soțul meu a jucat împotriva celor de la Steaua acum câțiva ani, în preliminariile Ligii Campionilor…el cunoaște foarte bine fotbalul românesc” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

”Îmi doresc să învăț despre România”

Jucătoarea în vârstă de 34 de ani a experimentat viața în mai multe state europene și este gata de noua sa aventură aici, în România.

”Mi-am dorit să vin aici, să cunosc o nouă cultură, oameni noi, lucruri noi, îmi place să călătoresc, să învăț o nouă limbă. Am venit aici să joc handbal, dar în același timp este și o oportunitate pentru mine ca femeie să mă dezvolt personal. Sunt foarte fericită că sunt aici. Nu am avut timp să vizitez, dar sper ca pe durata sezonului să pot vedea lucrurile frumoase din București. Am familia alături, totul mi se pare foarte bine până acum, am primit un apartament frumos într-o zonă bună, sunt mulțumită de ceea ce am găsit în România” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Dembele are un palmares impresionant

Extrema stângă a venit la București de la Toulon, după o aventură de doi ani acolo. Înainte de mutarea în Hexagon a jucat doi ani pentru Rostov Don, trei sezoane la Vardar, un an la Randers, alți trei la Toulon, iar începuturile sale în handbal au fost la echipele Issy-les-Moulineaux, Merignac și Dreux.

Siraba Dembele este căpitanul echipei naționale a Franței cu care a câștigat Campionatul Mondial (2017) și două medalii de argint (2009, 2011), titlul european (2018) și două medalii de bronz (2006, 2016) și argintul olimpic în 2016.

Cu echipele de club are palmares la fel de impresionant. A cucerit Cupa EHF în 2017 cu cu Rostov Don, trei titluri de campioană şi trei Cupe ale Macedoniei cu Vardar (2014, 2015, 2016), două titluri de campioană a Rusiei şi două Cupe (2017, 2018) cu Rostov Don.

Ea a fost cea mai bună extremă stânga a Campionatului Mondial din 2017, cea mai bună extremă stânga din Franţa în cinci rânduri (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) și MVP în Hexagon în 2011.