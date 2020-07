Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunț important despre revenirea la starea de urgență

Ministrul Marcel Vela a dat socoteală senatorilor din Comisia de Aparare în legătură cu revenirea la starea de urgenţă, după numărul record de infectări cu coronavirus. Alături de el au fost şi secretarii de stat Raed Arafat şi Bogdan Despescu.

Întrebat dacă există posibilitatea să se revină la starea de urgenţă, şeful MAI a declarat că nu crede că se va ajunge din nou la această situaţie

„Eu sper că nu și o să vedeți că românii sunt responsabili și nu vom ajunge în asemenea situație neplăcută”, a declarat ministrul Afacerilor Interne în faţa senatorilor.

Parlamentarii din Comisia de Apărare au dorit să mai ştie şi ce măsuri se iau în zonele intens frecventate de turişti. Senatorul Nicolae Moga i-a întrebat pe reprezentanţii MAI dacă sunt pregătite măsuri speciale pentru zona litoralului și pentru Valea Prahovei. Marcel Vela şi Raed Arafat nu au dat un răspuns concret la această întrebare, relatează Antena 3.

Marcel Vela a anunţat, luni, că există locuri la secțiile ATI din toată țara și că anunțurile făcute de cei care spun că secțiile sunt ocupate nu sunt adevărate.

„Este clar că avem o creştere, este clar că avem focare, este clar că aceste focare sunt cumva regionalizate, în anumite zone şi judeţe. Nu este la nivel naţional. Dacă luăm studiul pe suta de mii de locuitori, o să vedeţi că sunt câteva judeţe care ocupă podiumul. Dacă ne concentrăm spre a comunica mai bine, spre a explica cetăţenilor din respectivele zone că trebuie să respectăm toate regulile, că trebuie să ne luăm toate măsurile de protecţie, eu cred că acest nivel de alarmare, evoluţia şi dinamica acestei creşteri se vor opri la un moment dat şi vor fi într-un platou de siguranţă, după care, sper eu, şi de coborâre.

Am fost sambătă la Timișoara, am vorbit cu doctrul Musta. Nu mai au locuri acolo la ATI, am dus o unitate mobilă. Aceasta este realitatea, sunt bolnavi de coronavirus, indiferent câte testări se fac și ce rezultate se dau. Discutați cu familii care au pierdut oameni. Acestea sunt drame, care se petrec între noi. Noi, ca să nu ajungem la drame și la decese, vedeți că virusul nu distinge între femei și bărbați sau suporteri PNL sau PSD, depinde de noi cum ne apărăm. Nu știu cine v-a spus, sunt locuri la ATI”, a spus Marcel Vela.