Elisabeta Lipă și-a amprentat mâinile de multiplu campion olimpic pe Aleea Mâinilor de Aur

Elisabeta Lipă, legenda sportului internațional, premiată drept “Cea mai valoroasă canotoare a secolului XX”, și-a lăsat amprenta mâinilor în cimentul Aleei Mâinilor de Aur, un spațiu special inaugurat joi, 23 iulie, în cadrul Complexului Sportiv Național Snagov.

La eveniment au fost prezenți și Raluca Turcan (Vicepremierul României), Mihai Covaliu (Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român), Ionuț Stroe (Ministrul Tineretului și Sportului), H. E. Mr. Hitoshi Noda (Ambasadorul Japoniei în România) și Doina Ignat, Maestru Emerit al sportului, câștigătoare a 6 medalii olimpice.

Aleea Mâinilor de Aur include de azi amprenta mâinilor Elisabetei Lipă, drept recunoștință și mărturie a seriei impresionante de reușite: cinci medalii de aur, două de argint și o medalie de bronz câștigate la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, la care a participat în cei 24 de ani de carieră.

Aleea Mâinilor de Aur va include, în viitorul apropiat, aprente ale altor legende ale canotajului românesc, precum și cele ale sportivilor din noua generație, care vor câștiga medalii olimpice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor.

“Aleea Mâinilor de Aur este despre și pentru tinerii minunați din lotul olimpic din prezent, nu despre mine. Îmi doresc ca, atunci când vor merge la antrenament și vor trece pe această alee, să revadă performanța celor de dinainte și să fie convinți să păstreze tradiția și să ofere aceleași rezultate precum cele aduse de generațiile anterioare, de aproape 95 de ani în România.

Eu am pășit în această bază sportivă pe când aveam 16 ani, 2 luni și 20 de zile. Junioară fiind, am ajuns în lotul olimpic alături de senioarele pe care le idolatrizam. Mi-am câștigat repede un loc în echipajul lor, am învățat enorm de la ele și am încercat să devin mai bună. Acest lucru încerc și azi să îl transmit acestor tineri minunați de care sunt foarte mândră. Nu contează vârsta atunci când ai valoare, când îți dorești să ajungi pe cea mai înaltă treaptă a lotului olimpic.

Vă mulțumesc din suflet că sunteți azi alături de mine, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Acest proiect este pentru tinerii din lotul de azi. Aveau nevoie de un astfel de imbold. Nu este ușor pentru ei, când, pregătindu-se intens pentru Jocurile Olimpice, a venit această pandemie, care ne-a dat tuturor planurile peste cap. Mâine ar fi fost Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Au dovedit, în toată această perioadă, că luptă în continuare să își vadă visul îndeplinit, s-au antrenat acasă, în izolare, și acum își derulează antrenamentele chiar și în aceste noi condiții speciale”, a declarat Elisabeta Lipă.

Raluca Turcan, Vicepremierul României, a declarat: „Este o onoare să fiu astăzi alături de cei care au marcat generațiile prin performanță. Ani de bucurii, de sentimente de mândrie au făcut cinste României și mi-aș dori ca, și pe viitor, să avem cât mai multe evenimente, și sportive, și de altă natură, care să ne stârnească emoție. În spatele unei medalii se ascund multe sacrificii, iar pentru acestea eu vă mulțumesc astăzi. Aleea Mâinile de Aur simbolizează transmiterea ideii de performanță peste generații. Iar faptul că astăzi doamna Elisabeta Lipă va lăsa un mesaj pentru generațiile viitoare nu poate decât să mă bucure, pentru că am convingerea că toată cariera domniei sale, și reușitele sportive și de manager, vor fi cu adevărat motivante pentru cei care vor păși aici în speranța unei reușite sportive și a unei implicări în viața sportivă românească. Aveți în Guvernul României un partener care prețuiește performanța, care consideră ca prioritare investițiile în infrastructura sportivă. Aveți un angajament ferm al guvernului nostru, prin Programul de Relansare Economică, de a investi în infrastructura sportivă, în perioada 2021 – 2027, aproximativ 13,5 miliarde de lei. Odată cu sportul de performanță, să încurajăm și sportul de masă, tinerii să facă sport, pentru că, în felul acesta, îi pregătim pentru o viață frumoasă și armonioasă. În acest sens, alături de domnul ministru, lucrăm la un proiect prin care să acordăm tinerilor, care fac sport în cluburile sportive, vouchere pentru a-i motiva să facă sport și să participe la cât mai multe competiții, să își dezvolte spiritul competitiv, să își caute talentul, iar dumneavoastră să aveți de unde să atrageți sportivi cu care ulterior România să se poată mândri”.

Mihai Covaliu, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a declarat: “Federația Română de Canotaj are cei mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, la ora actuală. Am avut o perioadă grea peste care am trecut cu bine. Sportul a demonstrat că știe să respecte regulile jocului. Mi-ar fi plăcut să fim la Jocurile Olimpice acum, dar timpul lucrează în favoarea noastră și am câștigat un an în care ne vom pregăti și mai bine”.

Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului, a declarat: “Trăim un moment important pentru că azi ne onorăm și prețuim campionii. Este un lucru de la care ar trebui să pornim când vorbim de performanță, de modele, un lucru pe care avem obligația să îl facem când vorbim de oameni care au pus sportul românesc pe harta mondială, când vorbim de legende care au adus imagine și prețuire acestei țări, când vorbim de oameni care, iată, după o carieră de succes, oferă sportului ceea ce și sportul le-a oferit. Sărbătorim o prietenă, pentru că, în cele opt luni de când colaborăm, am găsit în doamna Lipă un om pe cât de devotat și de tenace, pe atât de atașat și de aproape de instituții și de ce înseamnă sport pentru România. În egală măsură, sărbătorim și un manager al sportului românesc, care, iată, se află în fruntea canotajului și de la care avem mari așteptări. Măinile sunt martorii acelor sacrificii și performanțe, palmele cu care fac performanță sunt cel mai de preț simbol pe care îl putem avea aici”, pe Aleea Mâinile de Aur.

E. Mr. Hitoshi Noda, Ambasadorul Japoniei în România, a oferit un discurs, având alături mascotele Jocurilor Olimpice de la Toyo, spunând: “Apreciem dedicarea și eforturile autorităților și ale românilor în timpul acestei crize. Doamna Lipă, vă felicit pentru că sunteți parte din acest proiect. Muntele de medalii câștigat este incomparabil, sunteți o adevărată reprezentantă a ceea ce înseamnă olimpiadă”.

Doina Ignat, Maestru Emerit al sportului, câștigătoare a 6 medalii olimpice, a împărtășit din amintirile care o leagă de Elisabeta Lipă: “A fost inima și sufletul lotului de canotaj. Este campioana care ne-a făcut mândri atât în țară, cât și peste hotare. Este omul care a făcut canotajul celebru în România. Toată lumea ne știa, mai puțin România. Au fost foarte multe lucruri care ne-au unit ca și echipă. Elisabeta a dovedit a fi un lider și ca sportivă, și ca manager”.

Anca Dănilă, manager financiar IBB-HIB România, a declarat: “Compania IBB-HIB este odorată să fie azi alături de Federația Română de Canotaj și să sărbătorească medaliații olimpici ai României la Canotaj. Felicităm acești admirabili sportivi ai României și suntem mândri că facem parte din aceeași generație. Doamnă Elisabeta Lipă, sunteți azi deschizătoare de drumuri, deschideți această alee a mâinilor de aur. Sperăm ca aceste tinere valori să se întoarcă acasă cu cât mai multe medalii, ca să umplem această alee și să ne mândrim cu cât mai multe nume de campioni”.

În cadrul ceremoniei, a fost cântat Imnul Național, iar sportivii din lotul României de canotaj au defilat cu steagul țării și cele 8 medalii olimpice câștigate de Elisabeta Lipa în cei 24 de ani de carieră: 5 medalii de aur, 2 de argint și o medalie de bronz câștigate la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice.

Elisabeta Lipă și-a imprimat apoi mâinile în cimentul moale al Aleii Mâinile de Aur, inserând și o plăcuță aurită care include semnificația acestui loc special. În viitorul apropiat, Aleea Mâinile de Aur va include și amprentele altor canotori care au obținut medalii olimpice și care au făcut o întreagă țară cunoscută și apreciată la nivel internațional.

Aleea Mâinile de Aur este un proiect inițiat de Federația Română de Canotaj și agenția YOLO Media, și susținut de IBB-HIB România, Ministerul Tineretului și Sportului și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Partenerii Federației Române de Canotaj sunt Herbalife, Negro 2000 și S.C. Erbașu S.A.