Rareș Șipoș a făcut fotbal, tenis de câmp, înot și baschet, dar vrea la Olimpiadă la tenis de masă!

Rareș Șipoș, campionul european în proba de dublu, este convins că peste patru ani va fi la Jocurile Olimpice alături de echipa masculină a României.

În vârstă de 20 de ani, jucătorul povestește că în copilărie a practicat patru sporturi: fotbal, tenis de câmp, înot și baschet, apoi tatăl său l-a dus la tenis de masă, de care s-a îndrăgostit din primul moment.

„Părinții mei m-au împins către sport. Când eram mic eram un copil foarte activ, practicam multe sporturi și într-un final am ales tenisul de masă. Aveam foarte multă energie și trebuia să mi-o consum cumva. Am jucat fotbal, tenis de câmp, baschet, am făcut și înot. Iarna mergeam cu tata la ski. Visul meu a fost din totdeauna să devin sportiv profesionist și mă bucur că mi s-a îndeplinit” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.

Rareș își amintește care au fost primii pași în sportul pe care a ajuns să îl practice la nivel de performanță.

“ Mergeam cu tata în fiecare duminică la sală, iar într-o zi mi-a zis un domn să vin că el îmi oferă câteva cursuri. M-a văzut și după câteva minute mi-a zis că am talent și că pot să ajung mare” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.

Dacă la nouă ani visa să ajungă campion european, dorință care între timp i s-a împlinit, acum, la 20, Rareș vrea ca peste patru ani să ajungă cu echipa națională masculină la Olimpiadă!

„Eu și Cristi atunci nu vom mai fi U21, Ovidiu va mai juca cu siguranță și Huni va mai juca , vom fi mult timp în formația asta. Sunt sigur că, dacă echipa se va închega și vom progresa, vom avea o șansă reală și la o medalie” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.

De atunci și până în prezent, Rareș a câștigat zeci de medalii și trofee și nu vrea să se oprească aici. Are 21 de medalii europene, la U21, U18 și U15, și o medalie la Campionatul Mondial pe echipe.

”Îmi este foarte dor de competiții”

Rareș Șipoș este deja la al patrulea cantonament cu băieții și fetele de la loturile naționale și abia așteaptă să participe din nou la concursuri. Ultimul la care a mers înainte de Pandemie a fost Campionatul European U21, de la care s-a întors cu două medalii: una de aur, în proba de dublu, alături de Cristian Pletea, și o medalie de argint în cea de simplu.

„Îmi este foarte dor să mergem din nou la concursuri, dar pe de altă parte mă bucur că ne putem antrena împreună și suntem din nou cu echipa. Înainte de Pandemie încrederea mea era la cote maxime, urma și un Campionat Mondial care din păcate s-a anulat” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.

Sportivul recunoaște că s-a obișnuit greu cu ideea că sportul pe care îl practică s-a oprit luni bune.

„Competiția îți menține motivația, iar noi acum simțim că parcă ne antrenam degeaba, pentru că nu știm cu exactitate când vom reîncepe concursurile. Ni s-a spus mijlocul lui august… Liga va începe în septembrie, dar sperăm să înceapă o dată și să revenim la normal, pentru că trebuie să ne reintrăm în ritm” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.

Joacă la un club din Germania

Rareș este unul dintre sportivii români norocoși. După cinci luni petrecute în România, peste o săptămână va pleca în Croația, acolo unde locuiește și se antrenează. Apoi, la jumătatea lui august, va merge în Germania, unde este legitimat la clubul TTC OE BAD HOMBURG.

“Abia aștept! Mi-a fost foarte greu, cel puțin la început, când eram nevoit să mă pregătesc doar acasă” – Rareș Șipoș, campion european U21 în proba de dublu masculin la tenis de masă.