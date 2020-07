Viceprimarul liberal al sectorului 2, Dan Cristian Popescu: „Ori candidez, ori sectorul este predat lui Neculai Onțanu și camarilei acestuia”

Culmea tupeului, liderul USR, Dan Barna, continua sa puna bete in roate unei victorii a Opozitiei in sectorul 2 din Capitala. De ce prefera Dan Barna sa cedeze sectorul 2 lui Neculai Ontanu este greu de inteles in contextul in care se opune, furibund, singurului candidat capabil sa puna capat suprematiei PSD in sectorul 2, si anume viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu? Sa il acuzi pe Dan Cristian Popescu, care este un liberal pur sange ce a refuzat sa intre in mocirla jocurilor politice si s-a ocupat, exclusiv, de administratia publica din sectorul 2, ca a facut blat cu PSD, fara a prezenta o minima dovada in acest sens, este o dovada de o micime politica absoluta.

Concret, Dan Barna a spus într-un interviu pentru Adevărul Live că este exclus ca formațiunea pe care o conduce, USR-PLUS, să-susțină candidatura lui Dan Cristian Popescu la Primăria Sectorului 2: „Din punctul meu de vedere, opţiunea e exclusă. Noi am spus că nu avem cum să susţinem un om cum e domnul Popescu”.

Contactat de Antena3.ro, viceprimarul liberal al sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat că este de-a dreptul uluit de atitudinea partenerilor din alianță și că nu înțelege ce au mai exact cu el, întrucât nu oferă niciun argument concret în acest sens.

„Nu înțeleg cum am ajuns eu în postura de „Cui al lui Pepelea” în această negociere. Din toate sondajele, dar mai ales din atitudinea oamenilor, Dan Cristian Popescu este alegerea normală pentru sectorul 2. În momentul acesta, situația e simplă, ori candidez, ori sectorul este predat lui Neculai Onțanu și camarilei acestuia. Probabil asta se vrea. Nu ai cum să fii credibil în negocieri când propui un candidat precum cel al USR-PLUS, ce electoral se zbate să aibă peste 10% și care în afara faptului că mă calomniază și mă atacă pe mine, zilnic, nu atacă în niciun fel PSD-ul, inamicul politic natural.

Cât despre criterii de integritate, nu pot decât să repet invitația pe care am tot adresat-o celor de la USR-PLUS, și anume aceea de a veni la o dezbatere publică, să îmi prezinte exact care sunt acele probleme pe care le tot invocă fără să le numească sau să prezinte vreo dovadă. Până una alta, văd că unul dintre copreședinții USR-PLUS București, Vlad Voiculescu ar fi avut probleme cu legea fiind urmărit de către DIICOT pentru dispariția unor acte clasificate. Nu o spun eu, o spun cei de la Newsweek.

Negocierile politice se fac cu argumente și sper, pentru binele unui proiect în care încă cred, alianța PNL-USR-PLUS pentru București, ca Dumnezeu să le dea mintea de pe urmă și să reușim să avem candidați comuni atât la PMB cât și la sectoare, iar aceștia să fie candidați care să aibă cu adevărat șanse, nu doar fente și șicane prinse într-un joc politic meschin”, a declarat Dan Cristian Popescu în exclusivitate pentru Antena3.ro.