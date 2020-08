Bianca și Beatrice Chirea, gemenele de la triatlon, vor să ajungă campioane mondiale!

Atletismul este al doilea sport din România după fotbal, care începe să se trezească la viață după Pandemia care a lovit întreaga lume!

După ce săptămâna trecută a avut loc primul concurs după aproape 4 luni de pauză, Cupa României Open Juniori, în acest weekend a venit rândul copiilor să concureze! Competiția a avut loc cu măsuri de siguranță și distanțare socială fără precedent, micuții fiind însoțiți la stadion de către un părinte.

Două sportive de la triatlon, gemene, născute la o distanță de 3 minute una față de cealaltă, vor să ajungă campioane mondiale. Fetele au 13 ani, fac atletism de doi și sunt fericite că după câteva luni bune de pauză participă în sfârșit la primul lor concurs.

„Am stat în casă în toată această perioadă, am început să ne antrenăm după 15 mai. Suntem foarte bucuroase că participăm la concurs. Ne dorim să ajungem campionane mondiale” – Bianca Chirea, atletă, 13 ani.

Înainte de atletism, micuțele au cochetat și cu dansurile și spun că sportul și cartea se împacă foarte bine.

„Ne antrenăm de 6 ori pe săptămână, în fiecare zi, mai puțin duminica, iar școală avem până la 16.30, apoi mergem la antrenamente. Am făcut școală și online” – Beatrice Chirea, atletă, 13 ani.

Între informatică și atletism

Cea mai bună sportivă în proba de aruncare a ciocanului are 13 ani, vine de la Piatra Neamț, face atletism de nici un an și a reușit să intre în această vară la Colegiul de Informatică din orașul natal.

„E un sport foarte frumos, momentan încerc să mă axez pe ciocan pentru că este o probă mai confortabilă. Ca și bila, se poate practica și în sală iarna. Școala o țin în paralel cu sportul, am terminat clasa a 8-a, am intrat la Colegiul de Informatică în Piatra Neamț” – Adina Fârsal, atletă, 13 ani.

Florea: ”Mă bucur că am dat drumul la treabă!”

Florin Florea, președintele Federației Române de Atletism, mărturisește că s-au făcut mari eforturi ca sportul pe care îl conduce să fie repus în funcțiune.

„Era nevoie să începem treaba. Era necesar, toată lumea a făcut scrisori de intenție să ne aliniem și noi cumva la ceea ce se întâmplă într-o parte a Europei. Am făcut un lucru bun că am început să dăm drumul la competiții. Atletismul este un sport de socializare, un sport care adună oameni, antrenori, sportivi și părinți din toată țara. Degeaba ne antrenăm foarte mult dacă nu avem o competiție unde să arătăm ceea ce am făcut” – Florin Florea, președinte Federația Română de Atletism.

Trei concursuri în trei săptămâni

După juniori și copii, în weekend-ul viitor va avea loc și primul concurs de seniori de după pauza provocată de Pandemia de Coronavirus.

La competiția copiilor au luat startul 300 de sportivi, iar micuții au participat la următoarele probe: 80m, 200m, 300m, 60m garduri, 200m garduri, înălțime, prăjină, lungime, greutate, disc, suliță, ciocan și triatlon.

”Probele de semifond nu se desfășoară până la finalul lui octombrie, avem probe în proporție de 75%. Așteptăm un răspuns de la Ministerul Tineretului și Sportului legat de o eventuală relaxare, de aducerea a probelor de semifond în competiție, dar așa cum vedeți în momentul acesta nu se pune problema de relaxare, o mai amânăm puțin, tatonăm orice moment” – Florin Florea, președinte Federația Română de Atletism.