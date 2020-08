Liberalul George Șișcu: „Avem nevoie de patru ani de construcție și de stabilitate politică!”

România are nevoie de patru ani de construcție și de stabilitate politică, asta însemnând un Parlament responsabil, cu o majoritate clar conturată, care să nu blocheze acțiunile Guvernului. În același timp, avem nevoie de oameni competenți în administrația locală care să nu pună bețe în roate la fiecare pas.

De la instalarea guvernului PNL n-a trecut nici măcar un an. Social-democrații amenință acum cu dărâmarea cabinetului Orban, în timp ce prietenii PSD din Parlament au început deja să agite tema halucinantă a unei posibile suspendări a președintelui Klaus Iohannis.

Afirmația lui Călin Popescu Tăriceanu că plecarea lui Orban „nu va fi suficientă“ arată că acești oameni sunt în stare de orice și că n-au învățat nimic din epoca Dragnea, când au măcelărit legile Justiției și i-au ținut pe români în stradă timp de trei ani. Este hilar să sugerezi scenariul suspendării președintelui la doar câteva luni de la alegeri, după ce șeful statului a fost instalat cu aproape 6,5 milioane de voturi. Asistăm nu doar la inabilitate politică și la lipsa unor teme consistente care să fie dezbătute în spațiul public, ci la un joc periculos la care apelează PSD și amicii săi politici.

Aceeași atitudine am văzut-o și în ultimele luni, când PSD a tot alimentat teoriile abracadabrante despre inexistența Covid-19. România are nevoie de alegeri în această toamnă pentru a limpezi tabloul politic și pentru a oferi forță și legitimitate noului Guvern. Un scrutin organizat în acest an ar pune capăt situației ciudate la care s-a ajuns, în condițiile în care inițiativele bune ale Guvernului sunt amendate sau chiar întoarse de un Parlament care nu mai reprezintă opțiunile de vot ale românilor.

România are șansa unei dezvoltări accelerate în următorii ani. Vom avea la dispoziție fonduri europene uriașe pentru investiții, ne așteaptă patru ani de construcție.

PNL este decis să câștige alegerile locale din 27 septembrie, apoi scrutinul pentru noul Parlament. Parteneriatul președintelui cu guvernul liberal trebuie să continue, însă cabinetul nu va reuși să impună dezvoltarea economică și reforma statului fără un sprijin consistent în viitorul legislativ. Avem șansa reconstrucției României și nu o vom irosi!

George Șișcu

Deputat, Candidatul PNL la Președinția Consiliului Județean Tulcea