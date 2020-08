Parteneriat între Kaspersky și Ferrari: adaptarea securității cibernetice pentru un brand de elită

Kaspersky sărbătorește 10 ani de parteneriat strategic cu un brand emblematic, global, Ferrari. Compania de securitate cibernetică este unul dintre sponsorii echipei de Formula 1 a mărcii italiene – Scuderia Ferrari – și și-a extins rolul în ultimul timp, devenind partener tehnic și furnizând celor de la Ferrari servicii de securitate cibernetică de primă clasă și o protecție a infrastructurii.

Din 2010, Kaspersky – un important furnizor internațional de securitate cibernetică – este prezent pe circuitele de pe glob alături de Scuderia Ferrari. Pe lângă acordul de sponsorizare, parteneriatul dintre cele două mărci globale a devenit și mai puternic acum, Kaspersky oferind Ferrari o gamă completă de măsuri de securitate IT de ultimă oră, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână – de la faimoasa fabrică Ferrari din Maranello, Italia, până la circuitele F1 din întreaga lume.

Compania de securitate cibernetică a continuat să atingă multe obiective de siguranță, specifice și stricte, ale Ferrari – astăzi toate endpoint-urile Ferrari fiind protejate de Kaspersky.

“Am intrat în Formula 1 acum 10 ani și de atunci am reușit să construim un parteneriat puternic și de încredere cu Ferrari. Deși lucrăm în industrii foarte diferite, suntem uniți de aceleași valori: leadership-ul tehnologic și pasiunea pentru inovație, devenind mai buni, pe zi ce trece, în ceea ce facem,” spune Eugene Kaspersky, CEO Kaspersky.

“Sistemele informatice de Formula 1 sunt destul de avansate și specifice, de la simulări la sisteme de măsurare a performanței auto. Totodată, acestea utilizează mai multe tehnologii, inclusiv computing de înaltă performanță și un software dezvoltat intern. Natura personalizată a aplicațiilor noastre a impus soluții de Securitate mai adaptate, pentru a ne proteja datele. Kaspersky a ajutat Ferrari să răspundă cerințelor și amenințărilor din industrie, creând produse inovatoare și performante,” spune Alessandro Sala, Head of IT, Security and Compliance la Ferrari.

Kaspersky le-a oferit celor de la Ferrari mai multe tipuri de securitate – de la protejarea zonelor tehnologice tradiționale, precum endpoint-urile, până la testarea penetrării, evaluări ale vulnerabilității și informații despre amenințări, precum și scanare la cerere, cu un impact minim asupra performanței.

Kaspersky oferă acum fanilor motorsport oportunitatea de a-și asigura viața digitală, prin crearea de parole unice și puternice, care reflectă momente remarcabile din cei 10 ani ai parteneriatului. Generatorul de parole este disponibil pe pagina dedicată parteneriatului.

Despre Kaspersky

