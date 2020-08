Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, scrisori deschise către ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și secretarul de stat, Raed Arafat

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis scrisori deschise atât ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, cât și secretarului de stat, Raed Arafat, în care le prezintă situația unui cetățean român căruia nu i s-a acordat posibilitatea de a fi testat pentru Covid-19.

Vă prezentăm, în continuare, scrisorile deschise trimise de europarlamentarul Grapini celor doi oficiali români, dar și solicitarea adresată către șeful ISU Timiș de către Magda Botoș, administratorul SC TELETIM SRL, prin care se solicită ca angajatului acestei firme, Zoltan Szabo, să i se permită “să meargă să își facă un test anticovid la o clinică privată, pe fonduri private, personale”.

Către Ministerul Sănătății,

În atenția domnului Nelu Tătaru, Ministru,

Stimate domnule Ministru,

În urma unei sesizări primite la cabinetul meu de europarlamentar, vă scriu cu privire la cazul unui cetățean român căruia nu i s-a acordat posibilitatea de a fi testat pentru Covid-19.

Domnul Zoltan Szabo este suspectat că este infectat cu Covid-19, deoarece soția sa, Ionela Szabo, a fost infectată cu Covid-19, făcând parte din grupul celor 9 asistente de la Spitalul Județean Timișoara depistate pozitiv cu acest virus. Subliniez faptul că domnul Szabo este o persoană cu grad ridicat de morbiditate și dorește să cunoască starea sa de sănătate.

Soția domnului Szabo i s-a făcut testul la spital, la locul de muncă, și a fost declarată pozitivă în data 04.08.2020 și domnul Szabo în data de 04.08.2020 a părăsit locul de muncă izolându-se acasă, pentru a evitat contactul cu ceilalți colegi de la locul de muncă.

Domnii Szabo au fost vizitați de ambulanțieri în data de 05.08.2020, pentru a verifica temperatura și saturația de oxigen a doamnei Szabo. De neacceptat este faptul că domnul Szabo și fratele acestuia, care locuiesc în aceeași casă, nici nu au fost băgați în seamă de către ambulanțieri, pentru a li se verifica starea de sănătate. Nu li s-a efectuat nici o analiză, deși locuiesc împreună cu doamna Ionela Szabo, depistată pozitiv.

Nu este posibil să nu se ia măsuri pentru a stabili starea de sănătate a tuturor membrilor de familie, pentru a realiza o separare a persoanelor infectate de cele neinfectate.

De asemenea, ceilalți colegi ai domnului Szabo sunt îngrijorați la rândul lor, deoarece au avut contat cu acesta și doresc să știe dacă vor fi testați pentru COVID-19.

Domnule ministru, pentru a evita astfel de cazuri pe viitor propun ca DSP-ul, în momentul în care află că cineva este suspectat ca fiind infectat cu acest virus, să trimită ambulanța pentru a

testa persoana respectivă. Este necesară repetarea cel puțin o dată a tuturor persoanelor care a avut contact cu persoana infectată, pentru a fi siguri de starea de sănătate a cetățenilor.

În speranța că veți analiza acest caz revoltător, vă atașez adresa pe care societatea la care lucrează domnul Szabo a transmis-o către ISU Timiș.

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,

Europarlamentar Maria Grapini

Către Departamentul pentru Situații de Urgență,

În atenția domnului Raed Arafat, Secretar de Stat,

Stimate domnule Secretar de Stat,

Către ISU TIMIS

In atentia Domnului INSPECTOR SEF LT.COL . ING. LUCIAN VASILE MIHOC

Subsemnata Magda Botos, in calitate de administrator al SC TELETIM SRL, prin prezenta solicit permisiunea ca angajatului meu ZOLTAN SZABO sa mearga la Laboratoarele Biomedica Timisoara pentru a face un test de depistare infectarea cu COVID 19. Zoltan Szabo este contact direct cu sotia sa, IONELA SZABO, care face parte din grupul celor 9 asistente de la Spitalul Judetean Timisoara de la Sectia de domului doctor Ionac , depistate pozitiv cu aceasta infectie in data de 04.08.2020.

Va solicit acest lucru din urmatoarele motive :

– Zoltan Szabo este in varsat de 43 ani si este o persoana bolnava de inima, de 7 ani fiind operat de inima, punandu-i-se un stend, in urgenta. Este o persoana cu morbiditate ridicata si doreste sa cunoasca starea sa de sanatate. Sotiei sale i s-a facut testul la spital, la locul de munca, si a fost declarata pozitiva in data 04.08.2020 si Zoltan in data de 04.08.2020 a parasit locul de munca retragandu-se acasa.

Au fost vizitati de ambulantieri in data de 05.08.2020 pentru a verifica temperatura si saturatia de oxigen pentru sotie . Zoltan si fartele lui , care locuiesc in aceeasi casa, nici nu au fost bagati in seama, pentru a li se verifica starea de sanatate . Nu li s-a efectuat nici o analiza, desi locuiesc impreuna cu IONELA SZABO, depistat pozitiv.

Cum este posibil sa nu se ia masuri pentru a stabili starea de boala a restului membrilor de familie, pentru a realiza o separatie a potentialelor persoane neinfectate de cele infectate ? Se porneste de la ideea ca toti sunt deja infectati ? Sau daca nu sunt infectati, se creeaza conditi pentru a se infecta ?

Zoltan plateste asigurari sociale lunar la sistemul de sanatate si nu a beneficiat in ultimii 7 ani, de la momentul montarii stendului de nici un concediu medical. Cred ca avea dreptul la o testare pe banii contributiei de sanatate pe care a platit-o. Chiar este necesara acesta analiza, fiind o persoana cu un risc de morbiditate mare in fata acestui virus.

– ceilalti colegi ai lui suntem ingrijorati la randul nostru caci si noi am avut contat cu Zoltan si dorim sa stim daca ne facem si noi analize de depistare a infectarii nostre cu COVID 19.

Suntem persoane constiente de pericolul acestui virus si nu dorim la randul nostru sa transmitem boala mai de parte. Avem , prin profilul muncii noastre, contacte dese cu clientii si de cand stim de Zoltan, am evitat sa ne intalnim cu clientii, cu prietenii, practic viata noastra profesionala , sociala si familiala s-a schimbat. Dorim sa ne protejam familiile , clientii de o infestare cu COVID 19.

De aceea, in urma discutiei pe care am avut-o cu dl. Dr. Munteanu Calin de la DSP departamentul Epidemiologie, am fost sfatuiti sa cerem permisiunea de la ISU TIMIS ca ZOLTAN SZABO sa mearga sa faca acesta analiza pentru depistarea infectarii cu COVID 19 la o clinica privata, pe bani personali.

Am vorbit la Bioclinica cu dl. Cristinel Gheorghiu care este dispus sa il primeasca daca i se da permisiunea de 2 ore sa paraseasca domiciliul pentru acesta analiza.

Eu personal, in calitate de administrator al firmei imi iau angajamentul sa il transportam de la domiciliu la Laboratoarele Bioclinica, la ora indicata de clinica si apoi dupa testare sa il ducem acasa, unde va ramane in carantina.

Functie de rezultatul depistat pentru Zoltan Szabo, ne vom face si noi analizele daca este necesar, pentru a reveni la o viata normala, la normalitatea conforma cu timpurile actuale.

Ca firma avem foarte multe contracte in derulare si este important sa stim starea de sanatate a colegului nostru , Zoltan Szabo , ca sa stim cum ne desfasuram activitatea.

Domnul dr. Munteanu Calin mi-a spus ca legea nu ii permite sa dispuna Ambulantei sa faca analize si apartinatorilor pentru a depista infectarea sau neinfectarea contactilor directi. Dar legea este facuta de om si poate fi schimbata de om.

DE ACEEA PROPUN SCHIMBAREA LEGII ASTFEL : DSP-UL IN MOMENTUL IN CARE PRIMESTE INFORMATIA CA UN CETATEAN AL ROMANIEI A FOST INFECTAT CU CORONA VIRUS 19, SA IA DE INDATA MASURA DE A TRIMITE AMBULATA DE LA 112 SA FACA DE INDATA TEST PENTRU DEPISTAREA INFECTARII CU VIRUSUL COVID PENTRU CONTACTII DIRECTI CU PERSOANA INFECTATA. ESTE NECESARA REPETAREA CEL PUTIN O DATA A TUTUROR PERSOANELOR CU CONTACT DIRECT LA O PERIOADA OPTIMA STABILITA DE MEDIUL MEDICAL, PENTRU A FI SIGURI DE STAREA DE SANATATE A CETATENILOR. ESTE NECESARA ACEASTA REPETARE CACI NU SE STIE ORIGINEA TEMPORALA DE MASURARE A PERIOADEI DE INFESTARE CU COVID 19, DAR SI PENTRU CA EROAREA DE TESTARE ARE EORI RIDICATE DE ANALIZA.

SOLICIT MODIFICAREA LEGII CU ACEASTA SOLICITARE, PENTRU CA ASTFEL

– SE VA CUNOASTE CORECT STAREA DE INFESTAREA CETATENILOR ROMANIEI , A BOLNAVILOR REALI CA NUMAR SI SE VOR PUTEA SA SE IA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU PREINTAMPINAREA IMBOLNAVIRII , A COLEGILOR DE LA LOCUL DE MUNCA , A FAMILIEI SI PRIETENILOR CU CARE ACESTIA AR PUTEA INTRA IN CONTACT.

– SE VA REDUCE PERIOADA DE BLOCARE IN CARANTINA A CETATENIILOR ROMANIEI CARE ISI VOR PUTEA DESFASURA IN CONTINUARE LUCRUL, SI VIATA SOCIALA. STAREA ACESTA DE NESIGURANTA IN CARE STAM , PERSOANELE RESPONSABILE , IN MOENTUL ACESTA NU AJUTA LA SANATATEA GENERALA A NOASTRA. ACEST LUCRU ESTE REFLACTAT DE MULTELE SINUCIDERI CARE AU AVUT LOC IN ULTIMA PERIOADA.

– DE ASEMENEA ACEASTA MASURA AJUTA LA STABILITATEA ECONOMICA A MEDIULUI DE AFACERI CARE VA STI CUM SA SE ORGANIZEZE CA SA TREACA CU BINE PESTE ACESTA PANDEMIE. DACA MEDIUL DE AFACERI NU ARE SIGURANTA SI STABILITATE, SOCIETATILE PRIVATE NU SUNT CAPABILE SA FUNCTIONEZE BINE, PE PROFIT, RAMANAND FARA FINANTARE .

IN SITUATIA UNUI MEDIU PRIVAT FALIMENTAR INTREG SISTEMUL DE SANATATE, INSTITUTIILE DE STAT VOR RAMANE FARA FINANTARE. SOCIETATILE COMERCIALE CARE NU POT PRODUCE PLUSVALOARE SI PROFIT NU VOR AVEA BANI PENTRU A PLATI TAXE SI IMPOZITE.

DACA MEDIUL DE AFACERI STA IN CONCEDIU DE BOALA , NU PRODUCE BANII CU CARE SA PLATEASCA CONCEDII MEDICALE , CREDITE, FURNIZORI , SALARII DAR SI TAXE SI IMPOZITE.

MEDIUL DE AFACERI PRODUCE FIECARE LEU CU CARE PLATESTE SALARII, CREDITE, FURNIZORI, TAXE SI IMPOZITE . NOI NU PUTEM SA MERGEM LA GUVERN SA LE DAM LISTA SUBVENTIEI LUNARE NECESARE PENTRU SALARII, FURNIZORI, CREDITE, TAXE SI IMPOZITE.

DACA NOI NU PLATIM DATORIILE LA BUGET, SE PRABUSTE INTREG SISTEMUL BUGETAR SI NU CRED CA SE DORESTE ACEST LUCRU.

NOI AVEM NEVOIE DE UN SISTEM BUGETAR PROFESIONIST , DAR SI SISTEMUL BUGETAR ARE NEVOIE DE NOI, UN MEDIUL PRIVAT PROFESIONIST.

TREBUIE CA INTRE CELE DOUA SISTEME SA FIE O COLABORARE PERFECTA , O COLABORARE CARE SA FUNCTIONEZE BINE SI CARE SA SERVEASCA INTERESELE UNEI SOCIETATI CARE DORESTE SA O DUCA BINE, IN BELSUG.

ASTEPT SA FIU INFORMATA DE MODUL SI CALEA PE CARE ATI FOLOSIT-O PENTRU A TRANSMITE SOLICITAREA MEA DE MODIFICARE A LEGII CARANTINEI SI A MODULUI DE STABILIRE CORECTE A SANATATII POPORUUI ROMAN.

MEDIUL PRIVAT ESTE CEL CARE TINE IN SPATE INTREG SISTEMUL DE STAT SI INCLUSIV DISPORA CARE A PRIMIT MAI MULTE DREPTURI PENTRU DEPISTAREA SANATATII LOR ANTICOVID , EI CARE NU AU CONTRIBUIT UN LEU LA BUGETUL DE SANATATE AL ROMANIEI , DECAT PLATITORII DE FOND DE SANATATE.

DIASPORA A PRIMIT MAI MULTE DREPTURI LA VERIFICAREA SANATATII LA REVENIREA TEMPORARA IN ROMANIA , DECAT NOI CEI CARE SUNTEM IN ROMANIA, MUNCIM SI PLATIM TAXE SI IMPOZITE IN ROMANIA.

POATE DACA VETI LUA ACESTA MASURA ,ROMANII CARE ACUM MUNCESC SI TRAIESC IN ROMANIA VOR VEDEA CA SUNT SI EI BAGATI IN SEAMA, CA AU SI DREPTURI , NU NUMAI DATORII, SI ATUNCI VOR RAMANE IN CONTINUARE IN TARA SI NU SE VOR TRANSFORMA IN DIASPORA.

Astept decizia dumneavoastra pentru a i se permite domnului ZOLTAN SZABO sa mearga sa isi faca un test anticovid la o clinica privata, pe fonduri private , personale.

Cu respect,

Dipl. Ing. Magda Botos

Administrator