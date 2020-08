Firea, băgată în corzi. Tăriceanu candidează la Primăria Capitalei!

Negocierile între PSD și ALDE pentru o alianță electorală la alegerile locale din Capitală au eșuat, astfel că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu şi anunţat joi candidatura la Primăria Bucureştiului.

În aceste condiții, Călin Popescu Tăriceanu și-a informat colegii că ia în calcul să candideze la Primăria Capitalei la alegerile din 27 septembrie.

„Asa cum stiti, am hotarat sa dam autonomie de decizie organizatiilor noastre. In baza acordului cu PSD, 10-12 organizatii vor merge pe liste comune, dar 3 patrimi au hotarat sa mearga pe liste individuale.

Liberalismul modern nu are nimic de-a face cu ce s-a vehiculat in Romania si in alte tari. Liberalismul salbatic sperie, dar nu, urmam niste reguli si avem responsabilitate siociala.

Cred că asta este cea mai mare provocare pe care o avem de rezolvat: împărțirea puterii la cât mai mulți români, aducerea ei cât mai aproape de oameni, redarea puterii autorităților locale și comunităților, reclădirea încrederii în instituțiile fundamentale ale statului: Parlament, justiție, Executiv. România făcuse oricum puțini pași în direcția descentralizării și acești puțini pași au fost parcurși înapoi în doar câteva săptămâni.

Alegerile locale sunt cel mai bun moment să discutăm serios despre libertatea adevărată și nu cea de mucava, despre descentralizarea reală și nu de ochii lumii, a învățământului și sănătății sau despre trecerea unor părți importante din Poliția națională sub conducerea autorităților locale.

Sper să nu irosim aceste alegeri în dezbateri sterile despre teme inutile impuse de neomarxiști sau populiști. Suntem mult prea obosiți ca să ne consumăm puținele resurse de energie pe care le mai avem în a dărâma în loc de a construi”, a declarat Tăriceanu în conferinţă de presă.