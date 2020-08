Halep va absenta de la US Open 2020

Simona Halep (2 WTA) va fi principala favorită de la US Open 2020, în cazul în care va decide să participe la competiția de la Flushing Meadows, programată în intervalul 31 august – 13 septembrie.

Simona Halep ar putea să rateze US Open 2020. Numărul 2 mondial a oferit un interviu pe aeroport, unde a spus că mai mult ca sigur nu va merge la US Open: „Nu știu încă dacă merg in America. În condițiile din acest moment, nu!

Sănătatea e cea mai importantă și nimeni nu poate judeca pe cineva când ia o decizie strict personală!”, a spus Halep.

La ediția din 2020, americanii au anunțat premii totale în valoare de 53,4 milioane de dolari, cu aproximativ 5% mai puțin față de anul trecut.

Pentru o prezența în primul tur de pe tabloul principal, o jucătoare va încasa 61.000 de dolari, în timp ce câștigătoarea competiției va primi un cec în valoare de 3 milioane de dolari.