Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, mesaj tranșant către clanurile interlope: „Suntem cu ochii pe voi!”

Ministrul de Interne – Marcel Vela a făcut declarații de presă la sediul MAI. Intervenția ministrului a venit pe fondul scandalurilor din București, autoritățile fiind în alertă după rafuiala în care a fost omorât ”Emi Pian”, șeful clanului Duduianu.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a atras atenția că are toleranță zero față de infractori și a făcut bilanțul acțiunilor în care mascații au descins pentru destructurarea clanurilor de interlopi.

”Avem planuri comune de acțiune cu alte instituții, țintite pe grupurile infracționale. Cetățenii onești ai acestei țări nu trebuie să se teamă. Suntem o țară sigură în ceea ce privește ordinea publică. Încă de la începutul mandatului, am susținut vehement că am toleranță zero la încălcarea legii.

Guvernul face eforturi mari ca în această perioadă să asigure mijloace tehnice, dar și contextul legislativ ca legea să fie respectată, pe stradă, în case și în întreaga Românie.

Ne dorim cu toții o țară normală în care să ne creștem copiii în siguranță, în care să nu ne fie frică să ieșim pe stradă”, a spus Marcel Vela, vineri, într-o conferință de presă.

La rândul său, secretarul de stat chestor-şef de poliţie Bogdan Despescu a anunţat că în ultimele şapte zile au fost organizate 20 de acțiuni vizând infractorii.

”Vinerea trecută anunțam destructurarea a 50 de grupări infeacționate. În ultimele șapte zile am avut peste 20 de acțiuni de amploare. Astăzi sunt efectuate 41 de percheziții, sub supravegherea procurorilor, privind tâlhărie, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj.

Această ofensivă împotriva infractorilor va continua, iar în perioada următoare o să vă aducem la cunoștință și alte acțiuni”, a spus secretarul de stat Bogdan Despescu.

”Am un mesaj foarte clar pentru clanuri, interlopi și răufăcători: Suntem cu ochii pe voi!”, a adăugat șeful MAI.