Cetatenii sectorului 2 rasufla usurati. Viceprimarul Dan Cristian Popescu va candida la Primaria Sectorului 2 sustinut de PSD!

Umilit pentru a treia oara de PNL, atacat in modul cel mai marsav de Dan Barna si colegii useristi, viceprimarul liberal, Dan Cristian Popescu, va candida la Primaria Sectorului 2 sustinut de PSD. Decizia luata de Dan Cristian Popescu a venit in contextul in care PNL a preferat să nu aibă candidat la Sectorul 2, oferind locul celor de la USR-PLUS. Popescu a scris pe Facebook, după anunțul oficial al Gabrielei Firea, că ”vom schimba fața sectorului 2 în următorii patru ani”. Pana la urma, singurii care care conteaza pentru Popescu sunt cetatenii sectorului 2…



„Cine știe sa facă bine si nu face, săvârșește un păcat” (Iacov 4.17)

Nu am intrat în politică pentru a lupta pentru o ideologie, ci pentru a face tot ce pot pentru cetățeni. Deoarece proiectele mele, propuse, discutate și susținute de către cetățenii sectorului 2 au fost călcate în picioare din rațiuni politice, am ales să continui lupta cum pot mai bine.

De astăzi sunt candidatul susținut de către PSD la Primăria sectorului 2 și cu sprijinul Primarului General, doamna Gabriela Firea voi implementa proiectele mele și vom schimba fața sectorului 2 în următorii patru ani.