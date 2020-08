Ministrul Cîțu pune la punct PSD: „Nu o să fiu niciodată de acord să arunc țara în aer pentru că o grupare infracțională vrea să câștige câteva voturi!”

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, acuză PSD şi aliaţii politici ai acestora că încearcă în mod deliberat să arunce România în colaps economic, prin propunerea şi votarea unor legi populiste, care nu au surse de finanţare, şi îşi susţine ideea printr-un citat din Călin Popescu-Tăriceanu, din 2008, când actualul preşedinte al ALDE era prim-ministru.

„În 2020 jumătate din deficitul bugetar reprezintă costul crizei economice. Să fie mai clar pentru toată lumea, JU MĂTA TE.

Iar acest cost are doua componente, o creștere a cheltuielilor bugetare neprevăzute (cheltuieli cu sanatatea, asistență socială, etc) și o reducere SEMNIFICATIVĂ a veniturilor bugetare față de estimarea inițială.

Aceasta este realitatea pe care socialiștii din Parlamentul României, împreună cu lacheii din jurul lor, vor să o ascundă romanilor. Și plătesc bani grei pentru asta.

Nu se opresc aici și nici nu se mai ascund. Vor să distrugă Romania și nu-i mai interesează nimic. Votează pe bandă rulantă legi fară surse de finantare DOAR PENTRU CĂ POT.

Nu o să fiu niciodată de acord să arunc țara în aer pentru că o grupare infracțională vrea să câștige câteva voturi. Niciodată!

Voi administra în continuare cu prudență și responsabiliate finanțele României pentru a reduce cât mai mult din impactul negativ al crizei economice asupra României.

P.S. No Comment „Vreau să vă reamintesc că, în 2004, Guvernul de stânga negocia la sânge cu sindicatele din educaţie o creştere de o cifră. Acum, solicită 50%, deşi ştiu bine că această solicitare ar aduce criza economică mondială în România. Stânga are un plan foarte clar de câştigare a alegerilor, dar nu are niciun plan de guvernare a României”, Călin Popescu Tăriceanu, toamna 2008.”, a scris Florin Cîţu marţi pe pagina sa de Facebook.