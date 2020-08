Produsele PENNY livrate la domiciliu pentru prima dată prin platforma Lyvra

PENNY și Auto Total lansează Lyvra, serviciul de comenzi online cu livrare la domiciliu. Începând cu luna august 2020, clienții PENNY din București și Ilfov vor putea comanda online peste 1.400 de produse care se regăsesc în categoriile listate în magazinele fizice, inclusiv mărci proprii și promoții aferente.

În contextul limitărilor de deplasare impuse de situația recentă din domeniul sănătății publice, dar și ca parte din procesul de rebranding, PENNY vine în întâmpinarea nevoilor clienților săi și testează serviciul de comenzi online cu livrare la domiciliu. Clienții vor putea face cumpărături de pe website-ul https://penny.lyvra.ro/, iar timpul estimat pentru livrarea acestora la domiciliu este de trei ore. Plata se va putea efectua fie cash, fie cu cardul la livrare, iar costul transportului este 19,99 lei.

Daniel Gross, Director General PENNY | REWE România, a declarat:

“Am învățat să ne adaptăm continuu, iar Lyvra este un exemplu. Dezvoltarea platformei de cumpărături online Lyvra vine ca urmare a schimbărilor rapide care au afectat comerțul la nivel mondial și care i-a îndemnat pe clienți să ia măsuri stricte de protejare a sănătății lor, mai ales prin minimizarea contactului cu alte persoane. În aceste luni am înțeles că trebuie să rămânem aproape de ei și să ne adaptăm la schimbările de comportament apărute. Acest proiect pilot este un prim pas pe care compania noastră îl face în direcția dezvoltării de noi canale de shopping pentru clienții PENNY, iar așteptările privesc mai ales insight-urile pe care le vom dobândi în urma celor câteva luni de test.”

Laurențiu Niculae, Director Operațional AD Auto Total, a completat:

„Suntem siguri că putem valorifica oportunitatea de a ne extinde afacerile prin intermediul parteneriatului cu PENNY, integrând resursele existente din call-center și din flota noastră de peste 650 de autoturisme și utilizând sinergii în activitatea de livrare pentru a ajunge cât mai bine la client. Lyvra este o modalitate simplă și rapidă prin care locuitorii din București și Ilfov pot comanda oricând tot ce au nevoie, acasă sau la birou, respectând regulile de distanțare socială și măsurile pentru protejarea lor și a celor apropiați. Am luat măsuri de precauție sporită pentru livrarea produselor în siguranță: fiecare șofer este echipat cu mască de protecție și dispozitive electronice de încasare a plăților cu cardul bancar, iar toate autoturismele sunt dotate cu lăzi termoizolante și elemenți de răcire pentru transportul mărfurilor perisabile.”

Lansarea platformei Lyvra face parte din planurile companiei de reorientare strategică odată cu rebranding-ul din PENNY Market în PENNY. Astfel, discounterul optimizează în mod constant formatul magazinelor și se adaptează noilor comportamente de consum pentru a oferi o experiență de cumpărături cât mai plăcută pentru clienți. Platforma Lyvra poate fi testată în perioada august – octombrie 2020.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de trei centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda și Bacău. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 264 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 4.800 de angajați.

Despre Auto Total

AD AUTO TOTAL s-a născut din pasiune și dedicație pentru domeniul auto, cu capital 100% românesc. Beneficiind de o rețea de distribuție rapidă, cu densitate mare, cu prezența și extindere continuă la nivel internațional, AD AUTO TOTAL este liderul pietei de distributie de piese auto din România, cu o cifra de afaceri de peste 280.000.000 euro in 2019. În prezent, AD AUTO TOTAL are 84 depozite proprii in Romania și o echipă formată din peste 1.800 de angajați.