Ministrul Cîțu, anunțul așteptat de pensionari: Guvernul Orban va crește pensiile cu cel mai mare procent de până acum!

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu a susţinut, joi, o conferinţă de presă pe tema rectificării bugetare. Cîțu a anunțat că vor crește pensiile cu cel mai mare procent de până acum, informează Realitatea.net.

”Voi face lucrurile diferit față de precedesorii mei din PSD și voi prezenta toate datele. Această rectificare are în calcul contextul economic global al recesiunii. Vă dau câteva elemente principale despre rectificare. Aşa cum am spus, am de fiecare dată am alocat mai multe resurse şi am cheltuit bani pentru investiţii. Suma de 7 miliarde de lei e cea mai mare sumă cheltuită. Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor şi bugetul este unul record. La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, faţă de bugetul iniţial. Aici vorbim de echipamente medicale, sporuri pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu pandemia. Bineînţeles nu am lăsat stocurile pe zero. Și la Educație avem resurse.

Transporturi, Educație Sănătate sunt trei sectoare la care PSD a tăiat în fiecare an. Noi nu facem acest lucru, dimpotrivă. Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a încpeut cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşti să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii.

Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Din primul moment am spus că vom crește pensiile în 2020. Valoarea puctului de pensie va avea o creștere și va fi cea mai mare pe care a avut-o vreodată. PSD nu a avut niciodată această creștere. În acest context global dificil, am reușit să creștem pensiile. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o altă țară care face aceste eforturi în plină criză”, a anunțat Florin Cîțu.

”Deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7% la 8,6% din PIB, o majorare de 5 puncte procentuale față de deficitul aprobat. Trei puncte procentuale vin doar din efectul perioadei de criză, potrivit ministrului, care a spus că este normal să scadă veniturile la buget. Cheltuielile suplimentare sunt în jur de două puncte procentuale”, a mai spus ministrul Finanțelor.