Travel Planner: Bulgaria este singura țară turistică europeană care elimină restricțiile pentru turiștii români!

Vânzările pentru litoralul bulgăresc au crescut foarte mult în ultimele zile, în special cu ocazia perioadei de Sf. Maria și nu numai. Au fost cazuri când hotelurile au primit sute de rezervări zilnic și au dublat gradele de ocupare de la o zi la alta. Motivul este acela că turiștii s-au relaxat după decizia guvernului de la Sofia, adoptată începând cu 1 august. Ar mai trebui spus că e un semnal clar că nu vor mai fi până la finalul sezonului restricții referitoare la intrarea în țară, iar rezervările au explodat ca atare, declară Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.

Tarifele practicate de agențiile de turism specializate pe Bulgaria sunt, la ora actuală, mai mici decât cele practicate de platforme de rezervări online renumite cu până la 50%. Motivul este că hotelierii din Bulgaria se bazează pe agențiile de turism românești, care le asigură un flux mare și constant de turiști, și au încredere în ele. În general, hotelurile din sudul litoralului bulgăresc au tarife mai mici cu 10-15% față de cele practicate în nord.

În prezent, prețul mediu la un hotel de 4 stele pe litoralul bulgăresc este de 610 de euro, calculat din rândul hotelurilor de calitate, majoritatea amplasate pe plajă, în apropierea acesteia sau cu servicii pe plajă. Serviciile sunt all inclusive, pentru 2 adulți si 1 copil.

Pentru un hotel de 5 stele, cu aceleași condiții, tariful mediu per cameră este de 800 de euro.

Cel mai scump hotel este Reina del Mar din Obzor, cu 1139 de euro de cameră per sejur, 5 nopți, 2 adulți și un copil, ultra all inclusive. Este unul dintre cele mai promițătoare proiecte hoteliere din Bulgaria, asemănător cluburilor turcești, cu mâncare bună, camere mari și spațioase și mult spațiu în general.

Potrivit consultanților Travel Planner, cel mai bun raport calitate preț este de 647 de euro per sejur la Evrika Beach în sud, respectiv de 685 de euro la Grifid Bolero în nord. Acestea sunt două dintre cele mai bune hoteluri pentru familiile cu copii de pe litoralul bulgăresc.

În medie, cu între 650 și 750 de euro per sejur camera, o familie poate achiziționa un pachet turistic de calitate, la un hotel bun, aproape de plajă, cu șezlonguri incluse în preț și servicii all inclusive sau ultra all inclusive. Însă pot apărea surprize plăcute și la 500 de euro.

Iată o comparație între tarifele practicate de platformele online renumite și cele ale Travel Planner:

Preț Travel Planner Preț platforme online Diferențe Diferențe % Reducere Recomandare clienți Reina del Mar Obzor, 5* 1139 1760 621 55 15% 97% Hotel Melia Grand Hermitage, Nisipurile de Aur, 5* 700 787 87 12 25% 84% Sol Nessevar Palace, Nessebar, 5* 627 2088 1461 233 40% 85% Hotel Evrika Beach, Sunny Beach, 4* 647 1677 1030 159 30% 30% Hotel Grifid Bolero, Nisipurile de Aur, 4* 685 818 133 19 35% 94% Hotel Metropol, Nisipurile de Aur, 4* 721 833 112 16 35% 94% Hotel Arabella, Nisipurile de Aur, 4* 592 870 278 47 40% 93% Hotel Vistamar, Nisipurile de Aur, 4* 758 970 212 28 25% 94% Hotel White Lagoon, Balcic, 4* 658 912 254 39 30% 93% Hotel Miramar, Obzor 4* 859 1147 288 34 20% 92% Hotel Viva, Nisipurile de Aur, 4* 589 920 331 56 35% 93% Hotel Riu Palace, Sunny Beach, 4* 727 851 124 17 35% 100% Hotel Riu Helios Paradise, 4* 790 969 179 23 35% 96% Hotel Riu Helios Bay, Sunny Beach,4* 547 673 126 23 40% 94% Hotel Park Hotel Golden, Nisipurile de Aur, 4* 362 491 468 36 40% 77% Lti Dolce Vita, Nisipurile de Aur, 4* 528 583 55 10 40% 89% Hotel Marina Grand Beach, Nisipurile de Aur, 4* 568 728 160 28 30% 90% Hotel Primasol ralitsa aqua club, Albena, 4* 500 543 43 9 27% 85%

Românii sunt, în continuare, dornici de a călători. Programele restaurantelor și barurilor de pe litoralul bulgăresc sunt normale, acestea fiind deschise și în interior. La 1 august, bulgarii au lansat un semnal clar de ridicare a restricțiilor, dată la care au eliminat prezentarea unei declarații pe proprie raspundere impusă românilor. Din acest motiv, nu ar trebui să ne așteptăm nici la noi restricții, nici la impunerea carantinei, în ceea ce privește destinația Bulgaria. De altfel, în prezent, principala grijă a românilor și principalul factor de decizie în privința unei destinații este impunerea carantinei la intrare sau la întoarcerea în țară.

Românii aleg în prezent hotelurile de calitate, de 4 și 5 stele, de pe litoralul bulgăresc, unde se pot distanța fizic. Involuntar, având în vedere creșterea numărului de rezervări, hotelurile au început să ajungă la 50-60% grad de ocupare, unele chiar până la 70-75%. Acestea reglează gradul de ocupare prin stop sales sau prin creșterea tarifelor și micșorarea ofertelor speciale, deoarece nu vor să aibă un impact negativ asupra serviciilor.

„Ca o noutate, față de prima parte a pandemiei, turiștii români au început să meargă și în sudul litoralului bulgăresc, unde sunt resorturi mari, de calitate ridicată. Ne așteptăm în general ca această creștere mare să continue până în septembrie”, subliniază Sebastian Constantinescu.

Până la Sf. Maria, în mod normal cererea era pe creștere, apoi scădea la jumătate, săptămână de săptămână. Majoritatea turiștilor își rezervaseră deja vacanțele și așteptau să plece în concediu. În acest an, când mulți turiști nu au rezervat încă, specialiștii Travel Planner așteptându-se ca cererea să fie la un nivel mai ridicat față de anul trecut și pentru a doua parte a lui august – început de septembrie.

O dată cu creșterea cererii au început să scadă reducerile. Cele de 40% sunt tot mai rare, dar se practică în continuare reduceri de până la 30%.

„Până la finele lunii iulie a fost o perioadă când turiștii veneau direct cu bagajele la agenție. În prezent, după weekend-ul de Sf. Maria hotelurile au multe locuri libere, dar situația este foarte dinamică. Le recomand celor care vor să-și facă rezervările, să le facă măcar cu o săptămână înainte”, adaugă Sebastian Constantinescu.

Iată care este topul Travel Planner al stațiunilor de pe litoralul bulgăresc, în funcție de cerere. Subliniem că la ora actuală se caută izolarea și calitatea.

1.Nisipurile de Aur

Sunny Beach Obzor (se bucură de un succes foarte mare, acum aici fiind înregistrată e cea mai mare densitate de români deși este mai mică ca stațiune. Au multe hoteluri de brand) Albena (se menține în topul preferințelor dar din cauza unor politici mai defensive, au avut reduceri de tarife mai mici) Resorturi izolate de pe tot litoralul bulgăresc.

În ultima vreme a crescut și cererea pentru hotelurile adults only din Bulgaria, turiștii căutând alternative la structurile de cazare din România și din Grecia.

Despre Travel Planner

Travel Planner împlinește anul acesta 12 ani. Am început activitatea în vara anului 2008, în pragul crizei economice și am avut un parcurs cel puțin interesant. Până în acest moment am acumulat peste 120.000 de turiști, am organizat peste 30.000 de vacanțe, am colectat peste 16.000 de impresii din care 98% au fost pozitive. Toate acestea ne responsabilizează și ne motivează. Am reușit să facem față tuturor încercărilor și suntem extrem de convinși că vom ieși din acest episod mult mai puternici!

În ciuda contextului de sănătate și economic actual, Travel Planner estimează un venit de 1 milion Euro în 2020. Argumentele agenției sunt noua platformă online în care a investit 250.000 Euro, dar mai ales relația de respect arătată clienților.

Travel Planner a lucrat de acasă pe toată perioada lockdown răspunzând tuturor turiștilor și căutând să găsească soluții pentru ca turiștii să se bucure de sumele investite în vacanța 2020. A reușit să mulțumească o mare pondere a turiștilor, care au acceptat voucher de călătorie pentru o dată ulterioară lunii iulie 2020.