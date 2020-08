Martha a lăsat baletul pentru cursele pe circuit contra băieților

Kartingul electric este noua modă în automobilismul sportiv, iar puștii se înghesuie să se dea pe circuit cu mașinuțele care nu poluează.

Martha are 10 ani, este în clasa a 4-a și îi place la nebunie să urce la volanul kartului său și să bage viteză pe circuit.

Face de un an acest sport și spune că atunci când era mai mică a mai cochetat cu alte două.

”E foarte tare să fiu pilot de karting electric, fac de aproape un an și îmi place foarte mult. Mama mă susține, iar colegele mele de la școală spun că este foarte tare ce fac. Nu are nimeni de la școală o problemă cu sportul acesta. Am făcut și balet, nu prea mi-a plăcut , nu prea era de mine..dar kartingul e de mine. Am mai făcut și 4 ani de karate” – Martha, pilot karting electric.

La 8 ani e de două ori campion național

Martha se întrece pe circuit cu Albert, care face karting electric de la 6 ani, iar acum, la cei 8 ani ai săi, e de două ori campion național.

Puștiul e fan Lewis Hamilton și își dorește ca atunci când va fi mare să devină campion mondial de Formula 1.

„M-am uitat după foarte mulți piloți de Formula 1 și am văzut cum depășesc și am zis să încerc și eu sportul ăsta. Sunt de două ori campion național. La școală sunt aproximativ la fel de bun ca la karting” – Albert, campion național karting electric.

Pe circuit la 5 ani

Anelis are doar 5 ani și e cea mai mică de la grupa de începători.

„Îmi place foarte mult la karting și îmi place și viteza” – Anelis, pilot karting electric.

Campionatul de Karting Electric a revenit la FRAS

Campionatul Național de Karting Electric revine după 3 ani sub tutela FRAS. Campionatul va reuni două competiții distincte cu câte 4 etape, cea de karting electric, cu 6 clase denumită “eKarting FRAS” și cea de slalom paralel și super slalom, care va purta denumirea de „eKarting Slalom FRAS”, ambele urmând să se desfășoare pe circuitele de la Academia Titi Aur, Bacău, Tg. Secuiesc și Prejmer. În paralel cu această competiție, FRAS și Clubul de Karting București vor porni împreună un amplu program național de inițiere în kartingul electric destinate copiilor în școli, denumit „Generația Copiilor Electrici FRAS”. Promotorul kartingului electric în România este Robert Drăgan, de profesie inginer de electronică și comunicații.