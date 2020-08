Florentina Iusco și Alexandru Novac, două medalii de aur în două săptămâni

Florentina Iusco și Alexandru Novac, doi dintre atleții care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo în probele de săritura în lungime și suliță, au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatele Internaționale ale României.

Competiția de la Cluj este al patrulea concurs organizat de Federația de Atletism după ce restricțiile impuse de Pandemia de Coronavirus s-au mai relaxat.

Și asa, Florin Florea, președintele forului de atletism, recunoaște că nu a fost ușor să pregătească aceast concurs, dar este mulțumit de ceea ce a ieșit.

„Sportivii au început să își intre în mână, ei practic își verifică modul de pregătire și știu la ce nivel sunt” – Florin Florea, președintele Federației Române de Atletism.

Au așteptări mai mari de la ei

Pentru Florentina Iusco și Alexandru Novac, doi dintre atleții care ne vor reprezenta la anul la Jocurile Olimpice de la Tokyo în probele de săritură în lungime și suliță, participarea la Internaționale de la Cluj le-a mai adus în palmares câte o medalie de aur. În urmă cu două săptămâni, la Cupa României, ei mai câștigaseră fiecare câte una.

Sportiva ardeleancă s-a impus cu o săritură de 6,43 metri.

„Mă simt bine, sunt bucuroasă că sunt sănătoasă, aș fi sperat la un rezultat mai bun, dar având în vedere că nu am prea multe competiții anul acesta, ușor, ușor sper să închei sezonul cu un rezultat mai bun” – Florentina Iușco, campioană națională la proba de săritură în lungime, sportivă calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Novac a câștigat cu o aruncare de 76,13 m, cu 10 mai puțin decât recordul național, pe care tot el îl deține.

” Mă simt foarte bine datorită medaliilor, dar din cauza rezultatelor nu mă simt foarte ok. Au fost niște rezultate nu foarte plăcute pentru mine. Se poate mai bine, la antrenamente am demonstrat acest lucru, trebuie doar să fiu puțin mai montat la concurs și să mă focusez pe ceea ce fac” – Alexandru Novac, campion național în proba de aruncarea suliței, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Gal a câștigat la 400m

Camelia Gal a câștigat proba de 400 m în fața principalei favorite, Andreea Miklos. Clujeanca și-a doborât propriul record și mai are șase zecimi de secundă până la marele vis, participarea la Olimpiadă.

„Nu neapărat victoria a fost importantă, ci rezultatul în sine. El îmi dă speranțe că pot să realizez standardul de participare la Jocurile Olimpice. Pe stadionul acesta am foarte multe amintiri, aici am început să alerg, aici m-am antrenat primăvara, iarna, toamna, mi-a fost greu, am vomitat, am alergat pe gheață, pe zăpadă și în final am câștigat” – Camelia Gal, câștigatoare în proba de 400 m.

Dezamăgită dar optimistă

Dacă bucuria a fost mare pentru Camelia Gal, dezamăgirea a fost și ea pe măsură pentru Andreea Mikloș. Sportiva de la CSM București nu a fost în cea mai bună formă la Cluj.

”Nu neapărat locul nu mă mulțumește, ci sentimentul pe care l-am avut în cursă. Într-adevăr, mi-a fost greu să vin în ultima parte, dar toată această perioadă și-a pus amprenta pe rezultatul meu. Sunt încrezătoare, însă, pentru următoarele curse și privesc înainte cu optimism” –Andreea Mikloș, medaliată cu argint la 400 m la Internaționale României.

Organizatorii au chemat Salvarea pentru Sanda Belgyan

Câștigătoarea de la 400 m garduri, Sanda Belgyan a a avut probleme mari imediat după ce a terminat cursa. Organizatorii au chemat Salvarea deoarece atleta nu se mai putea mișca.

”Din cauza efortului pe care l-am depus și a faptului că nu am avut multe concursuri, s-a adunat oboseala în picioare. Mă bucur mult că am reușit să câștig. A fost o perioada grea pentru mine” – Sanda Belgyan, campioană la 400 m garduri la Internaționale României.