Victoria lui Ciolacu (nu) liniștește apele în Kiseleff. Teodorovici și Ștefănescu continuă atacurile!

Eugen Teodorovici le-a mulţumit, duminică seară, celor care l-au votat în cadrul Congresului PSD, exprimându-şi speranţa că împreună vor face din PSD un partid „reformat şi puternic”.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi acordat votul în Congresul de ieri, la care eu nu am participat- este un gest care mă onorează-, dar şi celor care aţi fi vrut să o faceţi, dar nu aţi putut. Celor care v-aţi anulat votul sau aţi decis, ca şi mine, să nu participaţi. Chiar dacă nu am participat şi mi-am explicat refuzul de a fi prezent într-o competiţie organizată nedemocratic şi nestatutar, eu merg înainte cu credinţa şi speranţa că vom face din acest partid acel PSD reformat, puternic, care va reuşi să schimbe întreaga clasă politică din România. Merg înainte cu convingerea că nu este niciodată prea târziu pentru a deveni liberi şi că atunci când toţi PSD-iştii vom putea spune ‘da’ sau ‘nu’ din convingere şi nu din constrângere, PSD va fi liber”, a spus Teodorovici într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a invitat, sâmbătă, pe contracandidatul său la şefia partidului, Eugen Teodorovici, să se alăture echipei sale.

„O să-l invit pe Eugen Teodorovici să se alăture acestei echipe şi să înţeleagă că o entitate cum este PSD depăşeşte jocul singular. Filmele cu Chuck Norrris şi ‘Lupul singuratic’ erau prin anii ’75”, a afirmat Ciolacu după Congresul extraordinar al PSD, în care a fost ales preşedintele formaţiunii.

Întrebat pentru ce funcţie în echipă îl învită pe Teodorovici, Ciolacu a răspuns: „I-am făcut un apel public în faţa dumneavoastră şi sunt ferm convins că întreaga echipă va găsi soluţia cea mai bună”.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, scrie, într-o postare pe Facebook, după Congresul de sâmbătâ în urma căruia Marcel Ciolacu a fost ales președinte plin al PSD, că ”începând de azi, Klaus are și PSD-ul lui”. Ștefănescu a rămas unul dintre oamenii apropiați de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, mărturisind public că l-a vizitat de mai multe ori la penitenciarul Rahova. Ștefănescu face parte din așa numita aripă ”peremistă” a PSD, care, spre deosebire de Olguța Vasilescu, și ea provenită din Partidul România Mare, n-a mai fost cooptat în noua conducere.

Congresul PSD nu a mulţmit pe toată lumea. În afara lui Teodorovici, au fosst şi alţi dfisidenţi, care, în loicul justiţiei, au reacţionat pe reţelele de socializare. ”Lasilor! Ati aprobat toate aberatiile, v-ati cālcat in picioare toate dezideratele, ati hulit fostii lideri curajosi ai acestui partid, v-ati delimitat de trecutul PSD si ati jignit iremediabil milioane de votanti! Ati anulat lupta noastrā pentru drepturi si libertati, ati aprobat abuzurile infiorātoare ale anilor trecuti. L-ati pupat pe Grindeanu, l-ati pupat pe Ciolacu, desi pe la colturi urlati in pumni de furie si jenā! Incepând de azi, Klaus are si PSD-ul lui! Cu voia voastrā si cu votul vostru! Si când mā gândesc pe câti dintre voi am apārat când nimeni nu indrāznea sā o facā! Imi vine sā urlu, nu alta!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.