5 motive pentru care ar trebui să consumi Ulei de Krill

Privit mereu în comparație cu uleiul de pește, datorită beneficiilor similare, Uleiul de Krill este cea mai nouă și mai eficientă sursă de acizi grași. Krillul este o crustacee care provine din cel mai curat ocean al planetei, Oceanul Antarctic, și a devenit o sursă importantă de acizi Omega 3, datorită concentrației crescute pe care o prezintă.

Iată ce beneficii are Uleiul de Krill și de ce ar trebui să îl includem în rutina noastră zilnică de sănătate:

1.Reprezintă un puternic antiinflamator

Cantitatea crescută de Omega 3 din uleiul de Krill acționează drept un puternic antiinflamator, îmbunătățind, totodată, starea de sănătate pentru persoanele cu boli cardiace. Inflamația prezentă în corp dereglează buna funcționare și poate cauza boli cronice de toate tipurile – inclusiv cancer, boli ale inimii sau gută. În plus, pentru o persoană care prezintă o inflamație în corp, starea generală este influențată negativ și multe dintre activitățile de zi cu zi nu pot fi îndeplinite până la capăt. Se recomandă administrarea de Ulei de Krill dimineața, pentru a reduce inflamația încă de la începutul zilei prin efectele antiinflamatorii pe care le are.

2.Are o rată de absorbție bună

Fiind bogat în fosfolipide, Uleiul de Krill este absorbit rapid în organism, livrând acizii grași de tip Omega 3 la țesuturi și organe. Celulele umane au la baza structurii lor fosfolipide, astfel absorbția acizilor grași este mult mai rapidă, iar efectele sunt imediat observate la nivelul sistemului cardio-vascular, articulațiilor sau la nivelul sistemului nervos.

3.Este eficient în scăderea colesterolului nociv

Multe persoane se confruntă cu un nivel crescut al colesterolului rău din sânge, cauzat de o dietă bogată în grăsimi și prăjeli sau din cauza unei moșteniri genetice. Colesterolul este prezent în organismul nostru sub două forme, și anume LDL și HDL, ambele cu funcții diferite. Un nivel crescut al colesterolului rău LDL ar trebui să ne îngrijoreze din cauza depunerilor de grăsime de pe vasele de sânge și îngreunarea sistemului cardio-vascular. Colesterolul rău din sânge poate fi ținut sub control sau chiar diminuat cu produse precum Neptune Krill Oil, care are la bază Ulei de Krill pur și ajută la menținerea unui nivel optim al acestui tip de colesterol.

4.Protejează inima de boli cardio-vasculare

Acizii de tip Omega 3 din compoziția Uleiului de Krill reglează nivelul colesterolului negativ din sânge, însă reprezintă și un puternic suport în menținerea sănătății circulației și bătăilor inimii. Riscul de a avea un infarct sau accident vascular cerebral se diminuează considerabil în urma administrării unei doze de 1g de Ulei de Krill zilnic, doză pe care v-o puteți procura din produse precum Neptune Krill Oil. În plus, uleiul de Krill reduce tensiunea arterială, bătăile neregulate ale inimii și fluidizează sângele, evitând coagularea lui.

5.Susține articulațiile sănătoase

Datorită efectului său antiinflamatoric, uleiul de Krill va susține sănătatea articulațiilor și va ameliora durerile membrelor. Atunci când o inflamație apare la nivelul articulațiilor, cartilajul sau membrana osoasă se pot distruge, cauzând probleme și dureri serioase. Acestea pot fi prevenite prin administrarea unor alimente naturale pe bază de Omega 3, care lubrifiază zonele afectate și acționează acolo unde există inflamație, reducând-o și prevenind boli precum artrita.

În mod natural, corpul nostru nu produce Omega 3, făcând parte din categoria acizilor grași esențiali, pe care trebuie să îi luăm din alimentație. Comparativ cu uleiul din pește, cel din Krill reprezintă o sursă 100% naturală de Omega 3 și antioxidanți, deoarece nu conține urme de mercur, pesticide sau chimicale. Neptune Krill Oil este fabricat în Canada și comercializat în România de Grădina Sănătății, un magazin online specializat în suplimente naturale, cu peste 8 ani experiență în domeniu și mii de clienți mulțumiți.