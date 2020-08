Autorii români se pot înscrie în programul de burse „Cititori pentru scriitori” începând cu 15 septembrie

Fundațiile Cărturești, Asociația Maria și Pro Patrimonio au lansat un program de burse și rezidențe de creație literară dedicate autorilor români cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani, la categoriile roman, proză scurtă, poezie și eseu. Proiectul pune la dispoziția autorilor români patru burse în valoare de 1000 de euro fiecare și patru rezidențe de creație oferite de Asociația Maria și Fundația Pro Patrimonio și găzduite de Conacul Petre P. Carp din Țibănești și Vila Golescu din Câmpulung Muscel.

La baza acordării acestor burse de creație literară se află campania Cititori pentru scriitori, prin care 10% din vânzările cărților autorilor români în perioada 15 iulie 2020 – 15 septembrie 2020 pe carturesti.ro vor fi direcționate către Fundația Cărturești pentru sprijinirea programului.

Autorii interesați se pot înscrie în perioada 15 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020 trimițând la adresa burse@carturesti.net următoarele:

🔸 O scrisoare de intenție care să conțină și o descriere a proiectului pe care îl au în vedere pentru bursa de creație literară (maximum 750 de cuvinte).

🔸Un fragment extras din proiectul cu care se înscriu (5 poeme și maximum 10 pagini pentru proză/eseu), menționând una dintre categoriile în cadrul cărora se înscriu: proză scurtă, roman, poezie sau eseu.

Cei patru beneficiari ai burselor, respectiv rezidențelor de creație, vor fi aleși de un board de selecție alcătuit din: Carmen Mușat (critic literar, redactor-șef Observator Cultural), Andra Matzal (editor Scena9), Alina Aviana (redactor, membru în departamentul de comunicare Cărturești), Marius Chivu (scriitor, critic literar, redactor Dilema Veche), Cristian Lupșa (editor Decât o Revistă).

Scriitorii selectați vor fi anunțați în data de 2 noiembrie 2020.

Rezidențele de creație literară se vor desfășura timp de o lună, în perioada 15 martie 2021 – 30 aprilie 2021.

Bursele de creație literară Fundația Cărturești, Asociația Maria și Pro Patrimonio au luat naștere din dorința de a promova și încuraja dezvoltarea literaturii române contemporane, începând cu sprijinul acordat autorilor ei. Într-o piață de carte dominată de traduceri, unde pentru majoritatea autorilor, scrisul este al doilea, dacă nu chiar al treilea job, proiectul acestor burse și rezidențe își propune să redea scriitorilor contextul necesar pentru a se dedica scrisului: timp, „o cameră doar a lor” și cât mai puține constrângeri exterioare. — Ana Niculescu, Manager Comunicare Cărturești

Parteneri media: Observator Cultural, Decât o Revistă, Radio România Cultural, RFI România

Identitatea vizuală a campaniei este semnată de artistul George Roșu.

Puteți susține Bursele de creație literară și printr-o donație în contul Fundației Cărturești, RO16BUCU1251215955235RON, deschis la Alpha Bank, cu mențiunea: „Donație pentru bursele de creație literară”. Fundația Cărturești este autorizată la Registrul Comerțului cu nr. 38364/299/2006, având cod unic de identificare fiscală 21689774.

Despre Cărturești

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 37 de spații care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.

Asociația Maria (Țibănești) este o organizație non-profit înființată în anul 2000.

Președintele organizației este arhitectul Șerban Sturdza. Acțiunile Asociației Maria se desfășoară în comuna Țibănești, județul Iași.

Din 2006, la conacul Petre P. Carp din Țibănești, se organizează un program cultural intitulat Batem fierul la conac! Programul include o serie de workshopuri de meșteșuguri tradiționale și tehnici experimentale și este coordonat de Asociația Maria în parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio. Toate activităţile grupate în jurul conacului P.P. Carp constituie o şcoală de meşteşuguri, destinată în primul rând sătenilor din zona Ţibăneştiului, dar şi tuturor celor care conştientizează valoarea patrimoniului cultural şi nevoia de a-l transmite urmaşilor. Ansamblul istoric de importanță națională Petre P. Carp din Țibănești este compus din conac, biserică, mausoleu și clădirea anexă.

Fundația Pro Patrimonio este o organizaţie neguvernamentală nonprofit internaţională, cu filiale în România (București), Marea Britanie și Franţa. Înființată în anul 2000, fundația derulează o serie de proiecte care au ca misiune principală conservarea, salvarea și reactivarea patrimoniului cultural, cu precădere arhitectural. Acțiunile se concentrează pe proiecte practice de protejare și reabilitare a patrimoniului, precum și pe implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități, a memoriei și valorii moștenirii culturale.

Fondatorul Pro Patrimonio este arhitectul Șerban Cantacuzino.