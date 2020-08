Șeful Poliției Române, chestorul Liviu Vasilescu, explicații despre întâlnirea cu liderii clanului Duduianu

Şeful Poliției Române, chestorul Liviu Vasilescu, a declarat, joi, că înmormântarea interlopului Emi Pian a fost un eveniment „permanent monitorizat pentru a preveni incidente grave”. Liviu Vasilescu a menţionat că „în nicio clipă Poliția nu a negociat siguranța populației”, însă anchetatorii aveau informaţii potrivit cărora la procesiune erau aşteptate 9.000 de persoane, existând astfel „riscul răspândirii infecţiei”.

Secretarul de stat în M.A.I. Bogdan Despescu a declarat că imaginile vehiculate în spațiul public nu au surprins nimic ilegal, ci o acțiune firească, prin care oamenii legii au încercat să detensioneze situația, în contextul în care existau riscuri majore la funeraliile de proporții anunțate pentru Emi Pian.

„Existau informații că la procesiunea de duminică erau aștepate să parcitipe circa 3 mii de persoane, iar această situație ar fi dus la răspândirea infecției cu covid, dar exista și riscul producerii unor acte de vioelnță extremă care ar fi perturbat ordinea în Capitală. (…) Din păcate, sâmbătă, 8 august, instanța ne-a respins efectuarea a 33 de percheziții domicilaire, iar în acest context, pentru sigurnanța cetățenilor, am solicitat devansarea funeraliilor și am cerut liderilor Bisericii sprijin in acest scop.

Secretarul de stat, Bogdan Despescu, a precizat că Poliția Română nu fuge de responsabilitate.

„Venim în fața dumneavoastră cu răspunsuri doar atunci când suntem siguri că explicațiile publice nu vor afecta anchetele pe care le derulăm și care sunt rezultate și în acest moment”, a mai spus Bogdan Despescu.

Și șeful Poliției Române, chestorul Liviu Vasilescu, a afirmat că totul a fost legal.

„A fost o operațiune oficială pentru a asigura, prin toate mijloacele legale, siguranța cetățeanului,. Această abordare a condus la un rezultat bun, iar dovada e că acum n-avem alte victime și n-am avut imagini cu sute de persoane infectate. (…) Am cântărit mult și a contat mai puțin faptul că ulterior acțiunea mea ar fi putut fi interpretată. Am făcut un demers legal, fără a folosi și escalada lucrurile, cu eficiență maximă. Asigur cetățenii că n-am negociat și n-o să negociez niciodată siguranța cetățeanului și demnitatea polițistului,” a afirmat Vasilescu.