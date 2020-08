Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu: „Nu am intrat în politică pentru a avea o funcție și a fi cineva, ci pentru a face ceva pentru oameni”

Domnule viceprimar, Dan Cristian Popescu, după multe blocaje venite din partea foștilor colegi din PNL, ați intrat, oficial, susținut de PSD, în cursa pentru Primăria Sectorului 2. A fost greu? Și, mai ales, cât de dezamăgit sunteți de modul în care ați fost tratat de un partid în ale cărei principii, dacă putem spune așa, ați crezut atâția ani?

A fost greu mai ales că vorbim, astăzi, de o candidatură neașteptată pentru mine. Patru ani de zile, am fost convins că voi candida din partea PNL și, după cum știți, conducerea PNL a decis să nu mă susțină pentru această funcție. În aceste condiții, nu pot să nu fac o paralelă cu situația din 2012 când, la fel ca acum, cu doar două luni înainte de alegerile locale, fără niciun motiv plauzibil, am fost scos din cursa pentru Primăria Sectorului 2. Și atunci, ca și astăzi, eram pe primul loc în opțiunile electoratului.

Și pentru ca această coincidență să fie și mai mare, vreau să vă reamintesc că, și în 2012 dar și în 2020, s-a creat, voit sau nu, o pârtie pentru realegerea (în 2012) și revenirea în 2020 a lui Neculai Onțanu la Primăria Sectorului 2. Poate fi doar o simplă coincidență sau poate că este vorba de o așa-zisă artă a negocierii a unei persoane, precum Onțanu, care are mai multă „experiență politică” decât mine.

Diferența față de anul 2012 este că acum am decis să merg înainte, să fac lucruri pentru oameni, în loc să mă gândesc la viitorul meu politic. Sigur, era mai simplu pentru mine să mă mulțumesc cu un loc (promis) de viceprimar sau deputat. Astăzi, sunt oameni care, după decizia mea de a fi susținut de PSD în această cursă, mi-au aruncat cu nonșalanță în spate tot ce au făcut rău de-a lungul anilor Stalin, PCR, PSD. Sunt astăzi unii care mă consideră, probabil, vinovat și de Mineriade. Probabil, tot eu am fost în spatele afacerii Motorola, făcută de părinții domnului Năsui (n.r.-Claudiu Năsui-deputat USR), și tot eu l-am numit pe bunicul lui Vlad Voiculescu (n.r.- liderul PLUS București), șeful Securității la Viena. În mintea bolnavă a unora, probabil, tot eu l-am dat pe tatăl meu de la facultate în 1958 (n.r.- matematicianul și academicianul Nicolae Popescu). De altfel, tot eu l-am numit pe Cioloș premier, prin domnul Dragnea care era lider PSD. În mod cert, mi s-au pus și mi se vor pune multe lucruri în spate dar, din păcate, retorica unora rămâne simplistă și încearcă doar să speculeze emoția unor perioade trecute.

„ Este mult mai important pentru mine să termin proiectele ce vizează modernizarea sectorului 2”

Mulți dintre foștii colegi din PNL v-au reproșat faptul că v-ați asumat un risc uriaș în sensul în care nu ați fost destul de abil în a accepta propunerea premierului Orban și anume un viitor post de deputat sau viceprimar al sectorului 2. Un post sigur, călduț, care vă asigura, până la urmă, un viitor politic în PNL.

Din perspectiva stabilității unei funcții călduțe, am riscat dar vă spun foarte deschis că nu am intrat în politică pentru a avea o funcție și a fi cineva, ci pentru a face ceva pentru oameni. Este mult mai important pentru mine să termin proiectele ce vizează modernizarea sectorului 2. Să fac, spre exemplu, cel mai mare parc din sectorul 2, în genul parcului Herăstrău, în zona Petricani. Să dau drumul la circulație în zona Pipera, prin 30 de străzi noi care se vor crea acolo. Să reabilitez străzile secundare din sectorul 2 pentru a crește numărul locurilor de parcare. Să termin reabilitarea termică a tuturor blocurilor din sector. La preluarea mandatului de viceprimar, procesul de reabilitare era destul de întârziat. Dacă între 2008 și 2016, ultimele mandate ale lui Onțanu, au fost reabilitate doar 400 de blocuri, în ultimii patru ani, numărul acesta a crescut cu 630. Schimbarea și modernizarea lifturilor este o altă promisiune pe care o fac către locuitorii sectorului 2. De altfel, este vorba de un proiect depus de mine în Parlament, care a devenit lege și pe care îl voi implementa în sectorul 2. Îmi propun, de asemenea, reabilitarea tutor clădirilor mai vechi de anul 1950, un alt proiect depus de mine când eram parlamentar. De asemenea, voi demara un proiectul prin care, în parteneriat cu PMB, să rezolvăm problema apei calde și a căldurii în sectorul 2. Voi termina modernizarea tuturor școlilor din sectorul 2, voi demara programul de orientare sportivă, unde toți copiii din sector vor putea face sport, finanțat de primărie, voi continua proiectul Academia Copiilor, voi realiza centrele pentru persoanele vârstnice din sector, unde se va putea face fizioterapie. Acestea sunt lucrurile care contează cu adevărat, nu o funcție de deputat, senator sau viceprimar, primită de mine în viitorii patru ani. Nu mă interesează să primesc funcții de la un lider de partid și vreau ca oamenii să mă aleagă pentru ceea ce am făcut și fac.

„Alianța PNL-USR-PLUS, creată la nivelul Capitalei, nu a făcut altceva decât să numească, în urma unor negocieri politice, candidați nereprezentativi pentru sectoarele din Capitală”

Ce-l recomandă pe viceprimarul Dan Cristian Popescu pentru a fi ales primarul sectorului 2?

Cred că experiența mea în mediul privat, înainte de a face politică, faptul că am condus companii mari, că am creat și susținut locuri de muncă, faptul că am realizat ceva înainte de a intra în politică, la care adaug și experiența unui mandat de deputat dar, mai ales, a celor patru ani în care am fost viceprimar, mă face, dacă pot spune așa, pregătit pentru a conduce eficient Primăria Sectorului 2. Cred, însă, că un partid mare trebuie să abordeze cu mult mai multă atenție politica de cadre din interiorul său. Un partid trebuie să înțeleagă că un candidat la Primăria Sectorului 2, în cazul în care va fi ales, trebuie să aibă grijă de 370.000 de oameni, de un buget foarte mare. Trebuie să numești un candidat competent, bine pregătit, care să cunoască nevoile oamenilor și să empatizeze dar și să rezolve problemele cu care se confruntă aceștia. Nu poți și este jignitor la adresa cetățenilor să vii, cu două luni înainte de alegeri, și să numești pe pile, prietenii și susținere politică, un candidat sau altul. Un partid serios trebuie să anunțe candidatul respectiv, dacă nu cu patru ani înainte cu cel puțin o perioadă semnificativă de timp înainte. Acesta trebuie să muncească, să se implice, să se pregătească, chiar într-o poziție secundară din Primăria pe care își dorește să o conducă, să fie cunoscut de oameni. Un partid te poate numi într-o funcție politică însă, în cazul unei primării de sector, este nevoie de încrederea și votul cetățenilor. Din funcția de primar, iei decizii care schimbă, în bine sau rău, viața oamenilor, care dezvoltă comunitatea, care ajută copiii și vârstnicii, mediul de afaceri. Știu că, poate, nu este momentul pentru un apel, dar le cer partidelor să aleagă, din respect pentru alegători, candidați responsabili și competenți.

La rândul lor, cetățenii trebuie să respingă candidații intrați într-o cursă electorală pe ușa din dos, în urma unor negocieri/trocuri politice, care nu au făcut nimic în viața lor, care nu au puterea de muncă necesară unei asemenea funcții. Trebuie votați oameni competenți, capabili, care au putere de muncă, proiecte viabile și repectă comunitatea.

Este jenant că Alianța PNL-USR-PLUS, creată la nivelul Capitalei, nu a făcut altceva decât să numească, în urma unor negocieri politice, candidați nereprezentativi pentru sectoarele din Capitală. Este nu numai o abdicare de la principiile liberale, mult-clamate de conducerea PNL, dar și o lipsă de respect pentru cetățeni. Este inadmisibil ce a făcut PNL. Trebuiau să primeze doar competența, proiectele, lucrurile bune pe care le poți face pentru oameni. Am trăit (și o spun cu regret) o experiență politică penibilă în care tot ce am crezut ca liberal s-a dus pe apa sâmbetei.

„Probabil că politica în PNL înseamnă să stai pe la uși, să te pui bine, lingușind, conducerea partidului”

Dezamăgirea fostului liberal Dan Cristian Popescu este, după cum văd, foarte mare. Cu toate acestea, Orban susține că schimbarea administrației PSD de la nivelul Capitalei este mai importantă decât orgoliul unui liberal sau al altuia. Cum comentați?

Pe plan personal, dezamăgirea mea este foarte mare. Nu-mi pot explica și nici nu văd motivele reale, de strategie politico-electorală, care au stat la baza acestei decizii, în contextul în care, în toate sondajele realizate, inclusiv cele interne ale PNL, eram liberalul cel mai bine plasat în tot Bucureștiul. Nu era, în toată Capitala, un alt membru al PNL mai bine plasat la capitolul favorabilitate decât mine. Probabil că politica în PNL înseamnă și să stai pe la uși, să te pui bine, lingușind, conducerea partidului. Într-adevăr, nu am aceste abilități necesare, se pare, pentru a face politică la nivel înalt în PNL. Eu înțeleg politica prin a face bine pentru oameni, a discuta cu ei și a încerca, din funcția pe care, vremelnic, o deții, să faci lucruri bune. Dacă am fost eliminat pentru că nu am crezut în aceste jocuri politicianiste și, între partid și cetățeni, am ales cea de-a doua variantă, îmi pare rău pentru liderii PNL, dar îmi pare bine pentru mine.

“Faptul că PSD a renunțat la susținerea lui Onțanu pentru mine mi-a arătat o dorință a lor de a se înnoi și a nu repeta unele greșeli ale istoriei recente”

Ceea ce părea, inițial, o glumă, a început să prindă contur. Riscul revenirii lui Onțanu, cel care a condus cu mână de fier – unii ar zice după bunul plac – timp de 16 ani, Primăria Sectorului 2, ca și primar la sectorul 2, este uriaș… Credeți că este posibil, în anul 2020, ca Onțanu să revină în fruntea Primăriei Sectorului 2?

În acest moment, riscul revenirii lui Onțanu, ca primar al sectorului 2, este zero, în condițiile în care, în sondaje, se află pe locul trei, după mine și Radu Mihaiu. Este și motivul pentru care am acceptat oferta PSD de a mă susține la Primăria Sectorului 2. În cazul în care aș fi candidat independent, iar Onțanu era susținut de PSD, confruntarea se dădea între mine și acesta. În contextul, repet, în care eu aș fi candidat independent, m-aș fi luptat cu doi candidați susținuți de partide puternice, așa că am preferat să accept să fiu susținut de PSD.

Mulți m-au întrebat de ce am preferat să aleg susținerea PSD în dauna unei candidaturi ca independent. Le-am răspuns ce vă voi răspunde și dvs: faptul că PSD a renunțat la susținerea lui Onțanu pentru mine mi-a arătat o dorință a lor de a se înnoi și a nu repeta unele greșeli ale istoriei recente. Faptul că PSD, de mai bine de un an de când a ieșit din epoca Dragnea, a înlăturat o serie de lideri compromiși în opinia publicului arată multe. Iar mie, personal, modul în care au decis să mă susțină fără să-mi ceară nimic în schimb îmi demonstrează că PSD se află pe drumul cel bun.

Pentru PNL este penibil să spună acum: Popescu este pesedist acum și este răul absolut, în timp ce tu racolezi 100 de primari de la PSD, pentru a-i face liberali (cu acte) și-i arunci în cursa pentru alegerile locale. Este o dovadă de demagogie absolută! O persoană nu trebuie judecată după apartenența la un partid sau altul și după lucrurile pe care le-a făcut pentru cetățeni. Dacă, în cazul negocierilor PNL-USR-PLUS, totul s-a rezumat la împărțirea ipoteticelor funcții din București, în cazul întâlnirii avute cu primarul general, Gabriela Firea, discuția s-a rezumat la proiecte pentru locuitorii sectorului 2. Normal, a trebuit să numesc și câteva persoane nominalizate de filiala PSD Sector 2, dar cele mai multe numiri pe lista de consilieri locali îmi aparțin. Vă garantez că împreună vom face o echipă competitivă care va face lucruri bune pentru cetățenii secorului 2.

“Nu am văzut vreun proiect propus de consilierii USR din sectorul 2, în ultimii patru ani și jumătate”

Candidatul (intitulat al) dreptei unite din sectorul 2, Radu Mihaiu, se bucură de o susținere politică puternică PNL-USR-PLUS. Ce îl recomandă pe acesta și, concret, se teme Dan Cristian Popescu de confruntarea electorală cu acesta?

Principala calitate a acestuia este prietenia cu liderul USR, Dan Barna. Radu Mihaiu nu reprezintă o amenințare pentru mine, ci una majoră pentru locuitorii sectorului 2. Nu am înțeles până acum ce dorește, concret, să facă pentru sectorul 2. N-am văzut niciun proiect realizabil cum nu am văzut vreun proiect propus de consilierii USR din sectorul 2, în ultimii patru ani și jumătate. Tot ce au făcut a fost să se abțină, să boicoteze și să respingă orice alt proiect venit dintr-o altă zonă politică. Am văzut, în USR, oameni puși pe căpătuială, avizi să obțină cât mai mulți bani publici, fără să facă nimic pentru cetățeni. Avem un caz șocant al unui consilier USR care a dat în judecată Primăria pentru că este în cadrul comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și dorește să obțină, nici mai mult și nici mai puțin, o sumă mai mare decât a obținut primăria din vânzarea acelor spații. Asta reprezintă, spune useristul, comisionul lui. Asta arată, până la urmă, rapacitatea membrilor unui partid care susține că vrea să salveze și să modernizeze România, în timp ce ei sunt avizi după obținerea de cât mai multi bani.

Sectorul 2 are nevoie de proiecte viabile, pliate pe realitatea sectorului, de politici pentru oameni, nu de niște indivizi care au fost parașutați ca și candidați, în urma unor jocuri politicianiste.

„În sectorul 2 avem cele mai moderne școli din România”

Cum răspundeți celor care susțin că sectorul 2 a rămas în urma altor sectoare din Capitală, precum sectoarele 3 și 4?

Sectorul 2 este în urma unor sectoare, pe anumite capitole, dar este și înaintea altora, la alte capitole. Vă spun, spre exemplu, fără nicio exagerare, că avem cele mai moderne școli din România. 15 din cele 83 de unități de învățământ din sector au fost complet renovate. Despre Colegiul Național Bilingv George Coșbuc pot să spun că este cel mai modern liceu din România, un liceu care se poate bate, astăzi, de la egal la egal, ca dotări, cu orice instituție similară din lume. Vorbim de o refacere de la structură, de cele mai noi materiale, de table inteligente, de imprimante 3D, de sisteme audio încorporate, de unități sanitare moderne, de tot ce au nevoie elevii și profesorii pentru un învățământ de top. Sunt câteva dintre acestea care au statutul de monument istoric (și aici intervenția va fi mai delicată) dar programul meu prevede ca, până în anul 2022, să modernizăm, la standarde înalte, toate unitățile de învățământ din acest sector.

De asemenea, putem vorbi de multiple proiecte educaționale care să vină în completarea curriculei școlare, programe pentru educația cognitivă, pentru că tot mai mulți copii trebuie învățați astăzi cum să învețe eficient, trebuie ajutați să aibă o dezvoltare didactică importantă pentru că așa vor crește semnificativ șansele de a reuși și performa în viață.

Vă voi spune că, printre promisiunile candidatului Radu Mihaiu, se numără și modernizarea școlilor și liceelor din sectorul 2, dar și parcuri reabilitate care să aibă mai mult spațiu verde

Dacă Radu Mihaiu, înainte de a-și lansa candidatura, ar fi vizitat parcurile din sectorul 2, eventual împreună cu prietenul său, Dan Barna, ar fi văzut că lucrurile nu stau nici pe departe cum crede el. Avem multe parcuri modernizate care arată foarte bine (și nu o spun eu, ci vizitatori din Franța, Danemarca, Germania). Mă refer la Parcul Cosmos din Pantelimon, Parcul Titus Ozon de la Gara de Est, Parcul Tolbuhin de pe Pache Protopopescu, Parcul Murgescu, Parcul din fața Primăriei Sectorului 2, Parcul Cinema Floreasca, zona verde de la începutul Colentina, pe partea stânga, de la ACR, grădina foarte frumoasă de pe Ioan Murgescu, parcul Motodrom din zona Fundeni, zeci de parcuri mici de lângă blocuri.

Nu voi mai aminti aici de „taxa zero” la gunoi, un proiect personal, care ajută la colectarea selectivă și ne salvează de amenzi usturătoare din partea Comisiei Europene, de transparența decizională și de readucerea mai multor polițiști locali din birouri, în stradă, de mai multe locuri de parcare în sector, de străzi reabilitate, de spălarea mecanizată a acestora, de creșterea amenzilor pentru aruncarea gunoaielor în zone nepermise.

„Acord audiențe nu numai în biroul meu, dar și pe stradă”

Unul dintre punctele forte ale viceprimarului Dan Cristian Popescu este numărul uriaș de audiențe. Cum reușiți să acordați sute de audiențe în fiecare săptămână?

Eu sunt unul dintre primarii, îmi place să cred că nu puțini, care ia contact permanent cu cetățenii. Acord audiențe nu numai în biroul meu, dar și pe stradă. De asemenea, răspund solicitărilor venite pe site-ul Primăriei, pe paginile mele sociale. Trebuie să înțelegem că un edil se află în slujba cetățenilor și nu invers. Sunt oameni care mă opresc pe stradă și îmi spun că vroiau să ajungă la mine iar eu le răspund: Nu-i nimic! Am ajuns eu primul la dvs.! Încerc să ajut pe toată lumea, mă implic și în verificarea traseului/rezolvării sesizărilor. De multe ori, preiau de la cetățeni idei bune și le transpun în proiecte pentru Consiliul Local al Sectorului 2.

Care este cel mai mare regret al viceprimarului Dan Cristian Popescu, pe planul administrației locale a sectorului 2?

Cel mai mare regret al meu a fost că nu am avut cea mai bună colaborare cu instituțiile cu care trebuie să colaborăm: Primăria Capitalei și Guvern. Astăzi, am o colaborare bună cu Primăria Capitalei. Cu doamna primar general, Gabriela Firea, am discutat deja despre câteva proiecte importante. Cât despre guvern, interesele cetățenilor trebuie să primeze de fiecare data și sper să nu îmi pună piedici în activitate.

„Liberalii au rămas captivi într-o strategie care nu mai poate prinde astăzi, la nouă luni de guvernare PNL!”

V-ați remarcat prin prognozele electorale exacte pe care le-ați dat în privința rezultatelor unor alegeri desfășurate de-a lungul anilor. Concret, credeți că Alianța PNL-USR-PLUS va reuși să schimbe administrația pesedistă de la nivelul Primăriei Capitalei și a primăriilor de sector?

În urma alianței cu USR-PLUS de la nivelul Capitalei, PNL și-a anulat, din start, șansele la patru primării: Primăria Generală și trei primării de sector, 1,2 și 4, unde a mers pe mâna candidaților USR-PLUS. La Sectorul 3, este extrem de greu să-l bați pe Negoiță, așa că au mai rămas două sectoare: 1 și 2. În opinia mea, extrem de importantă este prezența la vot. Eu nu cred că vom avea, pe 27 septembrie, o prezență foarte mare. Și, în aceste condiții, cred că Alianța PNL-USR-PLUS nu va câștiga nicio primărie în București. Nici Primăria Capitalei și nici Primăria Sectorului 1. Situația va fi similară și la primăria Sectorului 2.

Încercarea PNL-USR-PLUS de a politiza campania nu va avea succes. Oamenii au văzut lipsa de performanță a Guvernului PNL și mă refer aici la industria HORECA, la explozia deficitului bugetar, la împrumuturile excesive, la bâlbele din timpul pandemiei, la lipsa de orizont a evoluției economiei. Și devine foarte greu să mai reiei teza anti-PSD, o teză electorală care a funcționat cât timp la șefia PSD era Dragnea. Dacă PSD rămânea la guvernare, strategia putea avea succes dar, din păcate, liberalii au rămas captivi într-o strategie care nu mai poate prinde astăzi, la nouă luni de guvernare PNL. Liberalii au rămas defazați, făcând o campanie care prindea foarte bine în 2018, 2019, până în momentul condamnării lui Dragnea. Acuzele la adresa PSD sunt ridicole pentru că astăzi PSD este în opoziție. Cum poți să ataci un partid aflat în opoziție?

Alianța cu USR-PLUS, girată de Orban, a reprezentat o uriașă eroare electorală și îi va costa scump pe Barna și Orban.

Ar fi schimbat datele ecuației electorale o alianță și cu PMP?

Alianța cu PMP era mai utilă electoral, în cazul Primăriei Capitalei. De ce? Pentru că, fără Băsescu intrat în cursă, Nicușor Dan ar fi avut șanse mult mai mari să câștige. Liberalii au făcut două erori majore. Prima, că au rămas, inerțial, într-o strategie veche care nu mai poate prinde cât timp Guvernul Orban se află la guvernare. Și, a doua, a fost eliminarea PMP din Alianța PNL-USR-PLUS.

„Sunt convins că Dan Barna nu îl va vota pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Și dacă locuiește în sectorul 1- nici pe Clotilde Armand”

Credeți că Dan Barna, în ciuda Alianței cu PNL, chiar va vota cu Nicușor Dan la Primăria Capitalei?

Sunt convins că Dan Barna nu îl va vota pe Nicușor Dan. Și, dacă ar sta la sectorul 1, nu ar vota-o nici pe Clotilde Amand, cei doi fiind percepuți ca adversarii cei mai de temut ai săi. Dacă vreunul din cei doi se impun pe 27 septembrie, ceea ce este greu de crezut, Dan Barna va pierde poziția de președinte USR. Dar, este evident că zilele lui Barna la șefia USR sunt numărate. Prima variantă am expus-o, cea de-a doua, mult mai probabilă, este aceea că, în cazul unei înfrângeri pe linie în Capitală, Dan Barna va fi forțat să facă pasul înapoi. Și, alături de Ludovic Orban, să-și asume responsabilitatea eșecului și să lase libere funcțiile de conducere din cele două partide. Un eșec pe linie, cu zero primării câștigate în Capitală, reprezintă dispariția politică a lui Ludovic Orban. A impus această alianță, o eroare uriașă, și va trebui să răspundă pentru eșecul usturător al PNL din București.

Mai ales că strategia electorală anti-PSD nu mai are efectul scontat din două cauze: preluarea guvernării și gestionarea dezastruoasă a pandemiei. La care se adaugă lipsa crasă de profesionalism a acestui guvern. Plin, cu puține excepții, de oameni nepregătiți.

„Radu Mihaiu este un fel de Agamiță Dandanache modern, parașutat de la Centru!”

În încheiere, vă rog să transmiteți un mesaj pentru locuitorii sectorului 2?

În primul rând, să nu uite că pe 27 septembrie vor vota pentru modul în care sectorul în care locuiesc se va dezvolta în următorii patru ani. Au de ales, în primul rând, omul care să-i reprezinte pentru că, înainte de toate, primarul este un om. Să se uite la integritatea și profesionalismul candidaților, la lucrurile pe care le spun, la lucrurile pe care le-au făcut. Au de ales între un candidat cu experiență, cu putere de muncă și hotărât să răspundă provocărilor și o persoană de 71 de ani, care a arătat deja, în cei 16 ani ca primar al sectorului 2, ce poate să facă, și care vrea să întoarcă sectorul cu 20 de ani în urmă. De asemenea, cetățenii mai pot opta pentru un candidat (care cred că nici nu locuiește în sectorul 2), fără soluții, dar care are singurul merit că este susținut de prietenul Barna. Radu Mihaiu este un fel de Agamiță Dandanache modern, parașutat de la Centru, pentru un „coledzi” de primar.

Un interviu realizat de Iulian Badea