Liberalul Sebastian Burduja: “Ori câștigăm și reușim să salvăm Bucureștiul de la dezastru, ori va rămâne captiv hoției si incompetentei clanurilor roșii!”

În prezența președintelui partidului, Ludovic Orban, liberalii bucureșteni au lansat, ieri, campania electorală pentru alegerile locale din 27 septembrie. O bătălie electorală “pe viață și pe moarte” împotriva unor “baroni roșii”, nărăviți în rele, incapabili să privească mai departe de mize electorale și financiare personale și de gașcă politică. Practic, toxica administrația pesedistă din majoritatea județelor țării, cu atât mai mult din București, trebuie stârpită și înlocuită cu o altfel de administrație locală, una profesionistă, pliată pe realitățile comunității și nevoile oamenilor. Transparență, competență, respect față de cetățean sunt premisele unor viitoare administrații liberale. Vremea “tătucilor” Oprișan la Vrancea, Arsene la Neamț, Buzatu la Vaslui, dar și primarilor PSD din București, rupți de cetățean, aroganți, iresponsabili, dar avizi de devalizarea banilor publici, a trecut!

Prezent la lansare, liderul liberalilor din sectorul 1, Sebastian Burduja, portdrapelul luptei împotriva administrației Tudorache-PSD din sectorul 1, este convins că pe 27 septembrie sunt cele mai importante alegeri din istoria orașului nostru. „Ori câștigam și reușim să îl salvăm de la dezastru, ori va rămâne captiv hoției și incompetenței clanurilor roșii”, a avertizat Burduja.

“Noul Bucuresti începe pe 27 septembrie 2020. La lansarea campaniei de astazi (n.r.-28 august), am vorbit despre marele Vintilă Bratianu, Primar al Bucureștiului pentru numai doi ani si jumătate (iunie 1907-10 februarie 1910). A rămas in istorie drept cel care a sistematizat Bucureștiul, plus o serie de alte realizări extraordinare, care il fac unul dintre cei mai buni primari din istoria țării. E practic întemeietorul Bucureștiului modern.

Fratele lui, Ionel Bratianu, spunea asa: “Luminându-vă asupra a ceea ce a fost, veţi putea mai uşor vedea ceea ce ar trebui să fie”. Modelele liberale de administrație performanta nu sunt de azi, de ieri. Sunt de peste 100 de ani. Si continua tradiția si azi, de la Oradea la Botoșani, de la Cluj-Napoca la Reșița și Deva.

Bucureștiul are nevoie ca de aer de echipa de profesioniști ai #PNL. Sunt probabil cele mai importante alegeri din istoria orașului nostru: ori câștigam si reusim sa il salvam de la dezastru, ori va rămâne captiv hoției si incompetentei clanurilor roșii.

Daca inca sunteți nehotărâți, faceți acest test: oriunde sunteți in Bucuresti acum, va rog sa va opriți si sa priviți in jur. Daca va place ce vedeți, votați-i tot pe ei. Daca credeți si voi ca se poate mai bine, alegeți echipa liberală. Știm că #sepoate si in Capitala!”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja.