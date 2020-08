Românii salvează litoralul bulgăresc. Sezonul estival va continua și în luna septembrie!

Față de anii trecuți, weekend-ul 28-30 august a reprezentat vârful de sezon pentru litoralul bulgăresc, cel puțin din punct de vedere al turiștilor români, multe hoteluri fiind în ”stop sales”, deci cu grad de ocupare maxim, declară Sebastian Constantinescu, director general al touroperatorului Travel Planner. Tendința continuă și pentru prima săptămână a lunii septembrie, când hotelurile practică prețuri mai mici, de extrasezon, care se combină cu reduceri de până la 30%. Pe de altă parte, se păstrează limita de 70-75% a gradului de ocupare, pentru respectarea securității și pentru a nu se pune presiune pe calitatea serviciilor.

Iată câteva exemple de tarife pentru perioada 15-20 septembrie, o cameră, 5 nopți:

Club Hotel Evrika Beach (Sunny Beach) – 408 euro / 2 adulti, all inclusive, 4 stele, șezlonguri incluse, parcare inclusă și bar pe plajă. Tariful include o reducere de 25%.

Hotel Melia Grand Hermitage (Nisipurile de Aur) – 385 euro, 2 adulți, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 30%.

Hotel Grifid Encanto Beach (Nisipurile de Aur) – 533 euro, 2 adulți, all inclusive, 4 stele. Tariful include o reducere de 15%.

HVD Reina del Mar (Obzor) – 671 euro, 2 adulți, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 36%.

Maritim Paradise Blue Hotel & Spa (Albena) – 600 euro, 2 adulți, all inclusive. Tariful include o reducere de 11%.

Chiar dacă anumite hoteluri deja s-au închis, hotelurile populare, cu servicii bune, de calitate, vor rămâne deschise până pe cel puțin 15 septembrie. Pe de altă parte, cele mai bune și mai căutate structuri de cazare de pe litoralul bulgăresc sunt deschise până la 30 septembrie. Dacă se va menține o vreme bună, însorită, este foarte posibil ca unele hoteluri cu piscină interioară, spa, servicii foarte bune, să rămână deschise până la începutul lunii octombrie. În Bulgaria, luna septembrie este în mod tradițional cea mai secetoasă, cu o climă foarte bună pentru plajă.

În acest sezon, turiștii români au efectuat rezervări pentru litoralul bulgăresc în medie cu o săptămână înainte de plecare. Dacă anii trecuți, rezervările early booking aveau o pondere din ce în ce mai mare, în prezent, din cauza pandemiei covid-19, a incertitudinii pe termen mediu și a temerii privind introducerea unor viitoare restricții, turiștii și-au schimbat radical comportamentul. Rezervările făcute la început de an, în sistem early booking, au fost onorate începând cu luna iulie, dar mulți turiști care rezervaseră pentru prima parte a sezonului estival au făcut reprogramări începând cu 15 august, prin intermediul voucherelor emise de agenție.

”Litoralul bulgăresc rămâne foarte competitiv față de cel românesc. Anul acesta am avut mulți turiști care au venit în Bulgaria pentru prima dată, înainte preferând Grecia, Turcia sau România. Aceștia au rămas plăcut surprinși, în special cei care înainte alegeau litoralul românesc. Ținând cont de contextul actual, am înregistrat o performanță deosebită a vânzărilor pentru litoralul bulgăresc, pornind de la așteptări zero. Am lucrat inclusiv cu persoane publice care erau atașate de conceptul de România, în anumite campanii de promovare, dar care au recunoscut că vecinii noștri bulgari oferă, pe litoral, servicii de calitate mai ridicată, sunt mai organizați, iau decizii mai bune din punct de vedere al tarifelor și înțeleg mai bine piața. Mi-aș dori ca și hotelierii de pe litoralul nostru să ia exemplu”, subliniază Sebastian Constantinescu.

Și pentru finalul de sezon, cele mai căutate stațiuni rămân Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor și Albena. Tot în luna septembrie, românii aleg ca destinații de weekend Veliko Târnovo, fosta capitală istorică a Bulgariei, cu un centru istoric unic și hoteluri bune, precum și localitatea vecină Arbanasi.

Deși touroperatorii germani au stopat charterele în luna august iar numărul turiștilor ruși a scăzut enorm, românii au continuat să aleagă litoralul bulgăresc, cu o revenire spectaculoasă în luna august.

Consultanții Travel Planner speră ca în curând să revină ofertele early booking, care sunt, în continuare, recomandarea tuturor agențiilor de turism. Rămâne de văzut cum va evolua situația pandemiei, însă în prezent se lucrează deja la diverse soluții pentru lansarea de programe flexibile, tip early booking.

