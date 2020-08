Scandal: Robert Negoiță rămâne fără mandatul de primar al sectorului 3. Edilul contestă decizia în instanță!

Robert Negoiţă a reacţionat după ce a aflat că şi-ar fi pierdut mandatul de primar al Sectorului 3 prin ordinul prefectului Capitalei. Fostul edil susţine că este vorba despre un demers retroactiv pe care-l va contesta în instanţă.

„Azi, am fost notificat de colegii mei din Primăria Sectorului 3 de faptul că s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun că am fost notificat de colegi, dat fiind că, așa cum știți, săptămâna trecută, am fost testat pozitiv pentru Covid-19, astfel că, în prezent, sunt în concediu medical.

Pe scurt, Prefectul Municipiului București a emis acest ordin azi, 31.08.2020 pentru suspendarea mea cu data de 19.08.2020, deci retroactiv. Motivul invocat este acela că Biroul Electoral de Circumscripție nr 3- Sector 3, mi-a acceptat definitiv candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 3, din partea Alianței Pro București 2020, în condițiile în care actualul mandat, din 2016, l-am câștigat din partea unei alte formațiuni politice.

Consider acest demers pripit și lipsit de responsabilitate și intenționez să îl contest în instanță. Pentru 4 săptămâni, atât cât au mai rămas până la alegeri, s-a preferat o astfel de variantă grăbită și nechibzuită, pierzându-se din vedere complet interesul comunității, respectiv acela de nu avea un vid de conducere și coordonare la nivelul Primăriei Sectorului 3”, a scris Robert Negoiţă pe Facebook.

„Pe voi, cetățenii Sectorului 3, simpatizanți sau nu ai mei ca Primar al S3, vreau să vă asigur de faptul că voi face tot ce ce ține de mine că echipa PS3 pe care am format-o să poată funcționa adecvat. Iar asta, mai ales în această perioadă, în care pregătim și începerea anului școlar, finalizarea unora dintre creșele și grădinițele noi, atât de necesare, dar avem și alte documente importante, inclusiv referitoare la buget, ce trebuie propuse si aprobate.

Este jenant că, în continuare, o parte a clasei politice din România înțelege competiția astfel, adică aleargă după asemenea victorii mici și care nu aduc niciun beneficiu comunității, demonstrând că, pentru unii, baza o reprezintă: 100% politica și 0% munca.

Alături de echipa PS3 vreau să vă asigur că noi nu ne dezicem de motto-ul nostru 99% muncă și 1% politică și vom face tot posibilul ca activitatea PS3 să nu fie blocată”, transmite Robert Negoiţă.