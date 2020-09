Europarlamentarul umanist, Maria Grapini: „Am încredere că bănățenii își vor alege candidații potriviți, pe criteriul valorii!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, și-a exprimat speranța, la Radio Timișoara, că această campanie electorală atipică, desfășurată în condiții de pandemie, va fi una bazată pe proiecte, fără conflicte și atacuri la persoană. În acest context, Maria Grapini și-a reiterat susținerea față de candidații Alianței PSD-PPU-sl, doamna doctor Voichița Lăzureanu și Călin Dobra, pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara, respectiv Consiliul Județean Timiș.

De asemenea, europarlamentarul Grapini a cerut bănățenilor să meargă în număr cât mai mare la vot, pe 27 septembrie, și să aleagă candidații în funcție de calitățile, moralitatea și pregătirea profesională. Nu în ultimul rând, Grapini a transmis și un mesaj ferm decidenților, cerându-le să organizeze alegerile în condiții de maximă siguranță pentru cetățeni.

„S-a dat startul campaniei electorale și mi-aș dori ca această campanie electorală, desfășurată pe un fond atipic, cum nu am mai avut până acum, în contextul unei crizei sanitare, să fie una bazată pe proiecte, fără atacuri la persoană, fără conflicte. M-am bucurat să fiu alături de doamna doctor Voichița Lăzurean și de Călin Dobra, la Punctul fix-ora 24, când echipa de campanie a celor doi ,a Alianței PSD-PPU-sl, a început expunerea fișelor electorale. Eu cred foarte tare că, după 31 de ani, ar trebui să alegem după calitatea persoanei, a omului, a candidatului, și să dăm, așa cum îmi place mie să spun, o lecție partidelor și să înțeleagă că trebuie să propună candidați în funcție de calitățile, moralitatea, pregătirea profesională și nu după alte criterii. De aceea, îndemn cetățenii să-și exercite dreptul de vot pentru că implicarea cetățenilor în număr cât mai mare la vot și monitorizarea, până la urmă, a celor aleși dar și cuantificarea rezultatelor sunt foarte importante pentru refacerea acestei scări a valorilor și punerea accentului pe omul potrivit la locul potrivit”, a precizat europarlamentarul umanist.

“Eu le doresc tuturor candidaților mult succes și am mare încredere în fostul manager al Spitalului „Victor Babeș” care a administrat și gestionat exemplar spitalul, în perioada cea mai grea, de debut a pandemiei, și știm bine că era dată exemplu pentru modul excelent în care a condus spitalul. Am, de asemenea, încredere și în actualul președinte al CJ, Călin Dobra, pentru că a început proiecte bune care trebuie continuate, dar am încredere și în bănățeni că vor ieși la vot și își vor alege candidații potriviți, pe criteriul competenței și al valorii”, a adăugat Maria Grapini.

“ Îmi doresc să avem rezultate bune, fără conflicte și fără efecte în domeniul sănătății pentru că, în această direcție, grija celor care organizează alegerile trebuie să fie foarte mare, pentru ca toți cetățenii să poată merge la vot în condiții de siguranță”, a conchis europarlamentarul Grapini.