Raed Arafat, mesaj pentru pacienții asimptomatici infectați cu COVID-19

Raed Arafat avertizează persoanele confirmate cu coronavirus, care vor să se externeze înainte de cele 14 zile, să nu plece din spital cu un mijloc de transport în comun deoarece sunt contagioase, chiar dacă nu au simptome. Cu toate acestea, au fost persoane care nu au aşteptat ca o ambulanţă să se elibereze şi au plecat acasă cu taxiul.

Confirmaţi cu coronavirus, Marian şi iubita lui au cerut să fie externaţi după 48 de ore deoarece nu au avut simptome, în afară de o ușoară pierdere a mirosului și a gustului.

„Am coborât, am constatat că mai era o persoană externată acolo. Și ne-am trezit că medicul sau persoana care ne-a condus – e posibil să fi fost medicul virusolog, însă în interiorul spitalului toată lumea poartă măști și viziere, mănuși, combinezoane, nu poți să-i recunoști, nu poți să știi cu cine stai de vorbă acolo. Și persoana a vrut să plece. Și am fost mirați, am spus: bine, ne lăsați aici, în curtea spitalului, ce se întâmplă cu noi? Și a spus: Păi, plecați cu mașina acasă. Și eu am spus: bine, dar noi am fost aduși cu salvarea. Dacă veneam cu mașina sigur că urcam în mașină și plecam acasă, însă DSP-ul ne-a anunțat încă din prima zi că nu trebuie să folosim niciun alt mod de transport decât ambulanța. Am insistat, persoana respectivă ne-a sugerat să luăm taxiul”, a povestit Marian, potrivit Digi24.

Reprezentanții Spitalului „Victor Babeş” spun că dețin o singură ambulanță şi este folosită pentru transportul pacienților în vederea consultațiilor de specialitate în alte spitale și transferuri, 8 ore pe zi.

„Intenția noastră de a folosi singura ambulanță pe care o deținem pentru transport bolnavi necesită încă timp, pentru că nu avem decât un singur șofer, salvarea este folosită pentru transport în vederea consultațiilor de specialitate în alte spitale și transferuri într-un program de 8 ore/zi. Pacienții care se externează la cerere trebuie să se deplaseze la locul de izolare cu o salvare (…), ca atare unitatea noastră face solicitare către Serviciul 112 și se așteaptă până când există ambulanța disponibilă”, au declarat reprezentanţii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

Marian a decis totuși să respecte regulile până la capăt.