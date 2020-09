Halep va participa la Roland Garros 2020! Ce alte jucătoare au confirmat prezența în Franța…

Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunţat, miercuri, listele de participanţi la ediţia din acest an a competiţiei, care se va desfăşura în perioada 27 septembrie – 11 octombrie.

La simplu feminin, printre jucătoarele înscrise se numără Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Patricia Ţig şi Ana Bogdan. În competiţie este înscrisă şi sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu. De asemenea, nu lipseşte de pe listă liderul WTA, jucătoarea australiană Ashleigh Barty.

Amanata din cauza pandemiei de coronavirus, competitia de la Roland Garros va avea loc in perioada 27 septembrie – 11 octombrie. Organizatorii Grand Slam-ului din capitala Frantei vor inaugura in acest an noul teren central „Philippe Chatrier” prevazut cu acoperis retractabi. Roland Garros era ultimul turneu de Mare Slem care nu beneficia de acoperis retractabil.