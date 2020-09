Turul României 2020 va fi transmis în direct de Televiziunea Română

Federația Română de Ciclism anunță semnarea parteneriatului cu Televiziunea Română pentru difuzarea Turului României. Astfel, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei, organizată de FRC alături de Ministerul Tineretului și Sportului și Auchan Retail România, în calitate de partener principal, va fi transmisă în direct pe TVR1 și TVR3.

Pentru prima dată în istoricul competiției, Televiziunea Română va difuza în direct momente din toate cele 5 etape ale Turului României. Astfel, în perioada 8 -13 septembrie pasionații de ciclism, și nu numai, vor putea urmări zilnic cele mai importante momente ale competiției, conform următorului program:

8 septembrie,TVR 1, începând cu ora 12:00 – transmisiune în direct de la Timișoara, din timpul ceremoniei de prezentare a echipelor, iar de la ora 19:30 un rezumat al cursei prolog.

– transmisiune în direct de la Timișoara, din timpul ceremoniei de prezentare a echipelor, iar un rezumat al cursei prolog. 9 – 12 septembrie, 16:00-17:00, TVR 3 – ultima oră a fiecărei etape transmisă în direct

– ultima oră a fiecărei etape transmisă în direct 9 – 12 septembrie, 17:00, TVR 1 – festivitatea de premiere a fiecărei etape, iar de la ora 19:30 – rezumatul zilei.

– festivitatea de premiere a fiecărei etape, iar de la ora 19:30 – rezumatul zilei. 13 septembrie, 15:30, TVR1 – finalul etapei din București și festivitatea de premiere

Cea de-a 53-a ediție a Turului României va debuta pe 8 septembrie la Timișoara, cu o cursă prolog, aceasta fiind urmată de 5 etape: Timișoara – Oradea, Oradea – Cluj-Napoca, Târgu Mureș – Lacul Sf. Ana, Brașov – (Transfăgărășan) – Curtea de Argeș, etapa finală desfășurându-se pe 13 septembrie, la București. În total, caravana ciclistă va parcurge un traseu de peste 800 km, conturat în jurul unora dintre cele mai spectaculoase zone ale țării.

Cu un pluton format din circa 100 de cicliști care se vor lupta pentru celebrul tricou galben, Mica Buclă promite să fie un eveniment menit să promoveze ciclismul, ca sport practicat la nivel de performanță, dar și mersul pe bicicletă în rândul populației, frumusețile României și turismul românesc.

Despre Turul României

Turul României sau „Mica Buclă” este cea mai importantă competiție ciclistă din România. Prima ediție a Turului, câștigată de echipa Bulgariei, a avut loc în 1934, pe o distanță de 1026 de kilometri, având 7 etape. Originile Turului datează însă de la începutul secolului trecut. În august 1910, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobila” a organizat Circuitul Munteniei, la care au participat 18 concurenți, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-Butimanu-București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima ediție a Turului României, țara noastră devenind a șasea din lume cu propriul tur național. Din 1950 până în 1974, Turul României a fost organizat cu regularitate, urmat de o perioadă de pauză până în 1983. Din 1984, a fost reluată organizarea Turului. Cea mai rapidă cursă parcursă în cadrul Turului României a fost în 1974, între Pitești și București, când cei 109 kilometri au fost parcurși cu o medie de 52,516 km/h. Mircea Romașcanu și Constantin Dumitrescu, două legende ale ciclismului românesc, au câștigat fiecare de 3 ori Turului României, fiind cel mai mare număr de victorii individuale.

Ediția din acest an, susținută prin partenerul oficial Auchan Retail România, se va desfășura în perioada 8-13 septembrie. În cadrul competiției, vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roșu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) și tricoul albastru (cel mai bun român).

Mai multe informații despre Turul României 2020 sunt disponibile: http://turulromaniei.com.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, 5 supermarketuri Auchan și o rețea de 26 magazine de proximitate MyAuchan. Cu peste 280.000 m2 suprafaţa netă de vânzare, aproximativ 10.000 de angajaţi, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune celor circa 5 milioane de locuitori din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, permanent. Pe www.auchan.ro, Auchan prezintă clienților peste 25.000 de produse și, în acelasi timp, operează website-urile dedicate activităţilor de gastronomie tip restaurant – lamasa.auchan.ro și de florărie – florarie.auchan.ro. Totodată, Auchan România realizează o serie de acțiuni importante pentru promovarea activităților de responsabilitate socială şi integrare a tinerilor, dar şi programe pentru protejarea mediului înconjurător care au drept scop gestionarea deşeurilor, economisirea resurselor etc. Printre cele mai ample acțiuni de responsabilitate derulate de către companie se numără campania Mobilizatron, care a condus la plantarea a 100.000 de copaci în România, realizarea filmului România Neîmblânzită, primul documentar despre natura României, precum și campania de colectare a uleiului alimentar uzat prin intermediul hipermarketurilor Auchan.