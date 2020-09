Florian Coldea răspunde acuzațiilor fostului procuror „Negulescu-Portocală”

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI), s-a prezentat, marţi, la sediul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) pentru a fi audiat de procurori într-un dosar. Florian Coldea a declarat, la ieșirea de la audieri, că nu s-a întâlnit niciodată cu procurorul Mircea Negulescu și a sugerat că nu există nicio dovadă că acuzațiile privind implicarea sa în ancheta lui Sebastian Ghiță ar fi adevărate, informează Romaniatv.net.

Florian Coldea a declarat, la ieșirea de la Secția Specială, că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar, „în care este vorba de un magistrat”.

„Am fost astăzi audiat în calitate de martor intr-un dosar al Secției Special. Este vorba de un magistrat. Cu ocazia asta am discutat și aspectele cooperării instituționale dintre SRI și Ministerul Public, în speță DNA Prahova”, a declarat Florian Coldea.

Fostul număr 2 în SRI susține că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul procuror Mircea Negulescu.

„Pot sa va spun ca nu l-am intalnit niciodata personal pe dnul procuror (Negulescu – n.red.), nici în context personal, nici institutional și nu am luat legatura vreodata cu dânsul pe perioada mandatului la DNA Prahova”, a precizat Coldea.

„Am încercat sa raspund tuturor intrebarilor adresate de procuror într-o manieră clarificatoare, pentru a lamuri lucrurile, și am reiterat faptul că institutia noastra (SRI – n.red.) și eu care am reprezentat-o la momentul respectiv, am actionat intotdeauna cu legalitate, curaj și corectitudine”, a mai spus fostul prim-adjunct al SRI.

Despre acuzatiile lui Mircea Negulescu, Florian Coldea a declarat că „nu pot sa va spun mai multe elemente din dosar, vă asigur că am raspuns absolut tuturor intrebarilor procurorului de caz”.

De asemenea, Florian Coldea a ținut să transmită că nu există nicio dovadă că lucrurile ar sta altfel decât spune el în acest dosar.

„Desi sunt mai multe opinii de-a lungul mai multor ani, va asigur ca nu există pana in momentul de fata vreo data certă, validă care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât așa cum vă spun”, a mai declarat Coldea în fața jurnaliștilor, marți, în fața sediului Secției Speciale.

„Practic, sunt mândru că instituția noastră, si fiecare român trebuie să fie mândru, că instituția noastră s-a implicat puternic în chestiuni ce țin de combatere a criminalității, chestiune care reapare din nou pe agenda cetățeanului, de ce nu?! Și, din această perspectivă, eforturile care s-au făcut interinstituționale au fost de bun augur, pana la urma pentru a proteja atât interesele României, dar și interesul cetateanului care plătește, are taxe, pentru a fi sigur și a se simți în siguranță. pentru că chestiunile ce țin de securitate incumbă și o anumită chestiune subiectivă”, a mai spus Coldea, la ieșirea de la audierile de la SIIJ.