Terapie pe salteaua de pilates de Emilia Toma

Terapie pe salteaua de pilates este o carte care dezvăluie dramele, fricile, dezamăgirile, trădările și traumele unor femei ca toate celelalte. Sunt emoții scoase direct din coșul pieptului și lăsate să curgă în momente de vulnerabilitate chiar într-un loc la care apelăm, de obicei, pentru a dobândi putere și autocontrol.

O carte altfel atât datorită finalului neașteptat, cât și a spațiului în care au luat naștere poveștile personajelor: nu în cafenea alături de prietena cea mai bună, nu pe canapea în fața terapeutului, ci într-o sală de fitness. Nu mai este un mediu închis și sigur oferit de cabinetul de terapie, ci unul în care, de obicei, o persoană își ascunde vulnerabilitățile.

Volumul nu este numai despre temeri ori dorința de a fi admirat și apreciat. Fiecare poveste ilustrează teme importante prin povești concrete, brute, detaliate, necenzurate, povești noi și diferite față de tot ce s-a mai scris până acum, chiar dacă redau fundalul vieților multor femei din trecut, prezent și viitor.

„Prin cartea aceasta am căutat să aduc o altfel de educație decât cea evocată prin non-ficțiune, prin cazuri concrete ale unor oameni de rând, care pur și simplu trec prin anumite situații fără a înțelege cum au ajuns acolo. Cei mai mulți dintre noi nici nu știm de ce ajungem să ne iubim atât de puțin sau să acceptăm relații care nu ne fac fericiți nici măcar după ani buni de terapie. Perioada în care am fost antrenoare de fitness a oferit cadrul acestui volum, iar anumite întâmplări din viața mea și a altora au inspirat poveștile femeilor din carte. Am în plan această carte încă din anul 2017. M-au inspirat poveștile reale, unele cazuri, întâmplări care m-au pus pe gânduri, m-au supărat și m-au mâhnit. Am vrut să le scriu în speranța că ar schimba o viață. Măcar una. Cred că e un obiectiv cam mare, dar acesta a fost impulsul de moment: dorința mea de a transpune în literatură ideea de body positivity și iubire de sine ca soluții, cel puțin parțiale, la situațiile ori crizele prin care trec personajele mele. O cititoare m-a făcut fericită când mi-a spus că este o carte din care înveți, un adevărat medicament pentru suflet,” a povestit Emilia Toma.

