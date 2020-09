Mutu, pe val după victoria categorică cu Malta

Echipa de tineret a României a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), reprezentativa similară a Maltei, în Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021.

Selecţionerul naţionalei de tineret Adrian Mutu a declarat că este nemulţumit de faptul că echipa Maltei a avut o ocazie de gol în meciul cu echipa sa.

„Îi felicit pe jucători. Nu a fost un meci greu, am avut şi şansa de a da gol repede, ştiam că o să ne aştepte cu o linie formată din cinci chiar şase uneori, le-am spus băieţilor să aibă răbdare în construcţie, să facem o posesie constructivă, să creăm superioritate, mai ales în zonele laterale şi de acolo să venim cu centrări. Cred că astăzi în afară de cele trei goluri ne-am creat şi o mulţime de situaţii. Un lucru care mă nemulţumeşte ar fi ocazia aceea pe care au avut-o ei, singura lor ocazie, în prima repriză. Dar este fotbal, se întâmplă şi o clipă de neatenţie. Nu mă gândesc, sincer, la niciun loc (n.r. – în clasament), pentru că nu vreau să fac calcule înainte, vreau să iau meci cu meci, vreau să câştig fiecare meci, le-am spus băieţilor că ăsta este obiectivul nostru, pas cu pas, meci cu meci, să luăm cât mai multe puncte. Mă bucur că Man a marcat în seara asta şi a ajutat echipa să câştige. Man poate fi urmaşul meu, asta trebuie să facă el, să dea goluri pe teren, să muncească pentru echipă, i-am schimbat puţin poziţia în teren şi văd că îi prieşte, mă bucur pentru el şi sper la cât mai multe goluri. În victoriile astea două, meritul jucătorilor este în proporţie de 99 la sută, pentru că ceea ce le spun la antrenament aplică pe teren, cu devotament şi la virgulă, iar asta este îmbucurător. Am fost uitmit de atenţai şi de modul în care se antrenează şi asta s-a întâmplat şi în această perioadă. Îl felicit pe Mirel şi naţionala mare pentru rezultatul extraordinar. Ne simţim bine ca antrenori să fim lăudaţi. Eu spun, şi cred că şi Mirel gândeşte la fel,că băieţii merită în primul rând lăudaţi pentru că ei sunt eroii principali. Băieţii se simt foarte bine, se simt apreciaţi, e un <vibe> în jurul echipei under 21 cu aceşti tineri. Merită pentru că sunt nişte băieţi de caracter, fotbalişti extraordinari, sunt profesionişti adevăraţi, iar asta mă bucură cel mai mult”, a declarat Adrian Mutu, la Pro X.