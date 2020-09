Peste 30.000 de membri Declic cer reguli clare în anchetarea agresorilor sexuali de copii

Reprezentanții Declic au depus, joi, la Ministerul Justiției și la Parchetul General, petiția “Nu mai lăsați prădătorii sexuali să scape!”. Petiția a fost semnată de peste 30.000 de cetățeni care le cer autorităților să identifice soluții eficiente, pentru ca agresorii sexuali de minori să fie pedepsiți.

Reprezentații Declic au adus la acțiune și jucării cu mesaje care arată cum a eșuat statul român în protejarea celor mai vulnerabili cetățeni ai săi, copiii.

“Nu știu cum pot dormi noaptea cei care i-au favorizat pe agresorii sexuali, prin lipsa de acțiune și de viziune. Am adus aceste jucării pentru a le aminti magistraților de sutele de copii abuzați și de agresorii pe care i-au lăsat liberi, să facă alte victime. La întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții Ministerului Justiției am cerut să se stabilească un set de reguli clare și o procedură după care să fie anchetați agresorii sexuali”, a declarat Denisa Soare, reprezentant Declic.

La întâlnirea de la Ministerul Justiției au participat secretarul de stat Diana Morar, directorul Direcției de Prevenire a Criminalității, Andrei Furdui, și consilierul personal al ministrului, Paul Botez.

Principalele probleme expuse de campaignerii Declic, în cadrul discuției, au fost: lipsa unor specialiști la nivelul organelor de anchetă, care să știe să discute cu victimele și să dispună măsuri pentru protejarea lor după sesizarea agresiunilor sexuale; lipsa probelor solide, fără de care judecătorii transformă violul în act sexual consimțit; lipsa unei centralizări a serviciilor menite să ajute victimele din momentul sesizării agresiunilor sexuale.

Procurorul General al României, Gabriela Scutea, a refuzat să întâlnească sau să delege pe cineva pentru discuții cu reprezentanții Declic.

”Suntem mâhniți că Procurorul General al României nu și-a făcut timp pentru a asculta solicitarea celor peste 30.000 de membri Declic. Este evident că oamenii așteaptă ca autoritățile să reacționeze. Am stabilit cu reprezentații Ministerului Justiției să ne revedem în câteva săptămâni, când vor veni cu un plan concret de acțiune. Așteptăm ca și reprezentanții Parchetului General să ia măsuri”, a adăugat Denisa Soare.

Conținutul petiției poate fi consultat aici: https://facem.declic.ro/campaigns/nu-mai-lasati-pradatorii-sexuali-sa-scape