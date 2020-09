 AmRest deschide în Băneasa Shopping City, aripa Feeria, cel de-al cincilea restaurant Burger King din România

La doar o săptămână de la deschiderea unui nou restaurant Burger King în Promenada Mall, AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante și servicii alimentare, deschide un nou restaurant în București. Noul restaurant Burger King se află în zona de nord a Bucureștiului, în incinta Băneasa Shopping City, aripa Feeria.

Cel de-al cincilea restaurant nou deschis în București apare la doar câteva săptămâni după inaugurarea restaurantului Burger King din Promenada Mall, acest lucru făcând parte din strategia pe termen lung a companiei în România.

Noul restaurant este situat în Băneasa Shopping City, aripa Feeria, si va avea o echipă de 30 grill kings. Ca întotdeauna, compania a luat toate măsurile de siguranță și igienă în pregătirea tuturor comenzilor: de la recipiente cu dezinfectant în toate punctele-cheie din restaurant, la echiparea angajaților cu măști și mănuși.

“Anul acesta a fost unul provocator pentru toată lumea, însă noi ne-am dorit să ne continuăm planul strategic, așa cum am promis. Astfel că, iată-ne deschizând cel de-al doilea restaurant în luna Septembrie și cel de-al cincilea din oraș. Acest lucru vine ca un rezultat al cererii mare de produse Burger King în piața din România și ne bucurăm totodată să vedem că numărul fanilor Burger King este în creștere. Așadar, continuăm să lucrăm la obiectivele noastre printre care și acela de a crea o rețea de restaurante care leagă cele mai importante zone ale Bucureștiului. De asemenea, ne-am bucurat că am găsit aici o nouă echipă, cu oameni dedicați, gata să servească fanii cu produsele Burger King”, a declarat Alan Laughlin, President of Burger King AmRest.

Burger King oferă fanilor tot spațiul disponibil, care respectă condițiile de siguranță și un întreg set de măsuri menite să îi protejeze. Servirea la masă respectă toate măsurile de distanțare socială impuse de autorități, mesele fiind dezinfectate după fiecare client. La fiecare casă de marcat sau la intrarea în restaurant, clienții se pot dezinfecta cu soluțiile disponibile în recipientele dedicate.

De asemenea, din luna septembrie, Burger King introduce în meniurile sale trei noi produse, în oferta limitată “Grill Grande Wrap”: Beef Grande Wrap, Chicken Grande Wrap și o surpriză pentru vegetarieni – varianta veggie Halloumi Grande Wrap. Prețurile noilor produse încep de la 14.90 lei și variază în funcție de dimensiune și format.