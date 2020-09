Partida FCSB cu Backa Topola, din Europa League, televizată de Look Sport

Joi se va disputa turul II al Europa League, în care vor juca FCSB, împotriva sârbilor de la Backa Topola, şi FC Botoşani, care îi va întâlni pe teren propriu pe macedonenii de la Shkendija.

Partida dintre FCSB şi Backa Topola (joi, ora 22:00), formaţie finanţată de guvernul Ungariei, va fi televizată în România doar de Look Plus, în timp ce meciul lui FC Botoşani (joi, ora 18:45) va fi transmis atât de Look Plus, cât şi de Digi Sport.

Moldovenii au şansa unei întâlniri istorice, dacă câştigă meciul de joi, în turul preliminar următor jucând cu învingătoarea dintre Tottenham şi Lokomotiv Plovdiv. Astfel, există o foarte mare posibilitate ca elevii lui Croitoru să se dueleze cu starurile de sute de milioane antrenate de Mourinho.

Backa Topola a făcut tot ce a fost posibil ca să schimbe cadrul partidei cu FCSB, după ce obținuse licența europeană cu două stadioane: al lui Partizan, de la Belgrad, și arena din Senta. A ales să joace la Senta, într-un sat, pe un stadion care e de liga a treia din România. Sârbii speră ca astfel să echilibreze balanța valorii, să îi expună pe români unui mediu neobișnuit la nivelul acesta.